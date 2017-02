Ausgezeichnetes Radio-Feature Kommt ein Dichter in die Kneipe oder: Das Petr-Prinzip

Hauptinhalt

Der tschechische Schriftsteller Bohumil Hrabal hat für sie das Wort "Bafler" erfunden: Menschen, die in Kneipen sitzen und biertrinkender Weise Geschichten erfinden. Aber gibt es sie noch, die legendären Prager Kneipendichter? Der Müllsortierer Petr Vlasák trinkt Kaffee und geht nicht in die Kneipe und dichtet doch wie ein echter Dichter. Das Feature erzählt von Petrs Leben. Am 29. Januar 2017 hat das Feature den Deutsch-Tschechischen Journalistenpreis in der Kategorie Audio gewonnen.