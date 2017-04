Das berühmteste Foto Thomas Billhardts entstand 1967 in Nordvietnam. Es zeigt einen großgewachsenen amerikanischen Piloten, der von einer zierlichen Vietnamesin mit aufgepflanztem Bajonett in die Gefangenschaft abgeführt wird. Das Foto wurde hundertfach abgedruckt, im Westen wie im Osten und steht bis zum heutigen Tag als Synonym für den Krieg, den die USA in Vietnam führten.

Thomas Billhardt, damals gerade erst 30 Jahre alt, wird quasi über Nacht zu einem weltberühmten Fotografen. Seine Vietnam-Bilder erscheinen im New Yorker "Life Magazin", im "Stern", im "Spiegel", in der "Literaturnaja Gezeta". Doch Billhards Werk steht nicht nur für Kriegsberichterstattung. In seinen über sechzig Fotobüchern finden sich Menschen und Landschaften aus aller Welt.

Thomas Billhardt 1969 in Hanoi Bildrechte: Thomas Billhardt Sein Handwerk hat der 1937 in Chemnitz geborene Thomas Billhardt bei seiner Mutter Maria Schmid, einer berühmte Porträtfotografin gelernt. Erste praktische Erfahrungen sammelt er als Werksfotograf im Braunkohlerevier Großkayna. Anfang der 1960er-Jahre studiert er an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig.

Billhardt will kein Fotokünstler werden. Er bewirbt sich als Fotograf beim Zentralrat der Freien Deutschen Jugend (FDF). Im Frühsommer 1961 bekommt er ein Angebot nach Kuba zu fahren, er soll die Revolution fotografieren. Der damals 24-Jährige ist fasziniert von dem karibischen Land und seinen Menschen.

Währenddessen hat Walter Ulbricht in Berlin den "antifaschistischen Schutzwall" errichten lassen. Obwohl Billhardt die Möglichkeit zur Flucht hat, kehrt er in die DDR zurück. Fortan arbeitet er als freiberuflicher Pressefotograf. Er gilt als absolut vertrauenswürdig und genießt uneingeschränkte Reisefreiheit – sein großes Privileg.

Ich hätte nicht leben können in der DDR, wenn ich nicht hätte reisen können. Und als ich Reisen konnte, bin ich geblieben.

Italien, England, Frankreich, Madagsaskar, Südafrika, Moskau, Bagdad, Nordkorea – an die fünfzig Länder hat Thomas Billhardt in sechs Jahrzehnten bereist. Die Fotos, die er von seinen Reisen mitbringt, geben intime Einblicke in das Leben der Menschen. Immer wieder reist er in Kriegs- und Krisengebiete: Mosambik und Angola, in den Libanon, nach Palästina und Bangladesch.

Vietnam, 1975 Bildrechte: Thomas Billhardt/CAMERA WORK AG Insgesamt zwölf Mal ist Billhardt in Vietnam. Jeweils für mehrere Wochen erlebt er den grausigen Kriegs-Alltag, ist ganz nah dran. Er fotografiert den Krieg aus der Perspektive der Menschen, die ihn erleben: Lazarette mit Verwundeten, zerstörte Wohnsiedlungen, Kinder, die aus Bombenschutzlöchern herausschauen.

Das war meine Haltung gegen den Krieg. Ich hab die Opfer fotografiert und die Opfer so fotografiert, dass du dich mit ihnen identifizieren kannst, nicht dass da ein Sensationsfoto ist.

Obwohl Thomas Billhardt ständig in der Welt herumreist, entstehen auch abertausende Fotos vom Alltag in der DDR. Nach der Wende macht er für kurze Zeit Auftragsfotografien für westdeutsche Konzerne, aber bald begibt er sich wieder auf selbstbestimmte Reisen – ins belagerte Sarajevo, in die Elendsquartiere von Bangkok und Manila. 2000 war Billhardt noch einmal in Vietnam. Dort, wo die Fotos entstanden sind, die ihn einst weltberühmt gemacht hatten.

Der Autor Steffen Lüddemann

Steffen Lüddemann wurde 1962 in Leipzig geboren. Nach Abschluss der Schulausbildung absolvierte er eine Lehre zum Hydraulikmonteur. Er arbeite als Buchverkäufer, freiberuflicher Verlagsmitarbeiter, Rezensent und Autor. Von 1989-1993 studierte er am Literaturinstitut in Leipzig. Seit 1993 arbeitet er als freiberuflicher Hörfunk- und Fernsehautor sowie als freier Redakteur für die Internetplattform "Damals im Osten". Von ihm stammen zahlreiche Dokumentationen und Hörfunkfeatures, unter anderem "Romane für drei Deutschlands: Christoph Hein" (MDR, 2014) und "Der Schrebergarten des Imams" (MDR, 2015).