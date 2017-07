Der langwierige Prozess der Aufarbeitung

Thomas Auerbach, ehemaliger Bürgerrechtler und politischer Häftling in der DDR, erforscht seit Jahren die Planungen zur Errichtung von Isolierungslagern. Heute arbeitet er für den Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen in Berlin. Der Publizist hat mit seinen Forschungen zu Honeckers und Mielkes "geheimer Kommandosache 1/67" begonnen, Licht in die wenig bekannte Materie zu bringen.

Die Zahlen, vielleicht einmal konkret mit Stand vom Dezember 1988: Da waren in der gesamten DDR fast 86.000 Menschen im sogenannten Vorbeugekomplex erfasst. Und unter Kennziffer 4.1.1. zur Festnahme waren 2.955 Personen vorgesehen. Zur Isolierung unter der Kennziffer 4.1.3. - 10.726 Personen. Zur sogenannten verstärkten operativen Kontrolle und Überwachung waren 72.248 Personen im Vorbeugekomplex erfasst. O-Ton von Thomas Auerbach aus dem Feature "Die geheimen Isolierungslager der DDR

Eines der "schwärzesten Kapitel unserer DDR-Nachkriegsgeschichte" nennt Reinhard Köhler die damals geplanten Isolierungslager. Seit drei Jahren erforscht er in Thüringen spezielle Objekte, die als Isolierungslager vorgesehen waren, zum Beispiel das Verwaltungsgebäude der ehemaligen Gebäudewirtschaft in Apolda. Auch die Verhaftungen waren bis ins kleinste Detail geplant.

Für Apolda waren nachweisbar zwei Verhaftungsgruppen vorgesehen, (bestehend aus drei Stasi-Mitarbeitern). Die waren ausgerüstet mit zwei Maschinenpistolen à 30 Schuss und drei Pistolen à 14 Schuss. Also für jede Verhaftung, für jeden Menschen, der verhaftet worden wäre, egal ob für Isolierung oder Untersuchungshaft, hatte man 102 Schuss dabei. O-Ton von Reinhard Köhler aus dem Feature "Die geheimen Isolierungslager der DDR

Bis zum Ende der DDR hielt die SED-Führung an ihren Plänen fest. Bei Protesten unter anderem in Leipzig, Dresden und Halle Anfang Oktober gingen die Sicherheitskräfte brutal gegen Demonstranten vor. Noch am 8. Oktober ordnete Stasi-Chef Mielke volle Dienstbereitschaft für alle MfS-Angehörigen an. Viele fürchteten eine Eskalation der Gewalt, doch es kam anders.

Am Montag, den 9. Oktober 1989, demonstrierten auf dem Leipziger Innenstadtring 70.000 Menschen friedlich für einen politischen Wechsel. Vor dieser Menschenmenge musste die Staatsmacht kapitulieren und wich zurück. Wenige Wochen später fiel die Mauer.