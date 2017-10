Feature "Papa war am Breitscheidplatz" Der Berliner Terroranschlag und die Folgen

Zwölf Menschen kamen ums Leben, als der aus Tunesien stammende Islamist Anis Amri im Dezember 2016 mit einem Lkw in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz raste. Mittlerweile ist sehr viel über den Attentäter bekannt. Doch was wissen wir über die Opfer? Und was über deren Angehörige?Ein Feature von Hans Rubinich.