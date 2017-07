"Wie ich lernte den Karpfen zu angeln"

Mit Harun und Mohamed wagt Jan Schilling sich aufs Wasser. Am 1. Mai kurz nach Mitternacht geht’s im robusten DDR-Plastikboot von der Spree an die Dahme. Die Schonzeit für Hecht und Zander ist nun offiziell vorbei und angeln mit Kunstködern wieder erlaubt. An einer guten Stelle werfen Harun und Mohamed ihre Angeln aus. An den Schnüren haben sie als Köder kleine gelbe Gummifische montiert. Sie heben und senken ihre Ruten, schwenken sie nach rechts und links und gaukeln den Fischen ein Beutetier vor. Spinnfischen nennt sich diese Methode.

In Coca hat er schließlich seinen Meister gefunden. Der Mittvierziger, der eigentlich Lukas heißt, angelt seit seinem sechsten Lebensjahr. Am Heiliger See in Brandenburg will er Jan Schilling beibringen, wie man einen Karpfen angelt.