Bärtierchen kommen weltweit im Meer, in Süßwasser oder in feuchter Umgebung vor, besonders lieben sie Moose. Auf den Bergen des Himalajas leben sie ebenso wie in der Tiefsee und der Antarktis. Mit ihrer außerordentlichen Überlebensfähigkeit stellen sie die gängige Definition von Leben und Tod auf den Kopf.