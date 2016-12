In den Kuranlagen werden für ca. 4,4 Mio. Euro der Historische Kursaal (Schinkel!), das klassizistische Badehaus und der frühbarocke Herzog-Pavillon saniert. Der spätbarocke Douche-Pavillon, das älteste Kur-Badehaus Deutschlands, ist bereits restauriert und als Museum wieder eröffnet. Die Sanierungsmaßnahmen sollen auch bis 2017 abgeschlossen sein. Der Landkreis Saalekreis und die Goethestadt Bad Lauchstädt beteiligen sich bisher nicht an den Kosten, merkt Schmidt an. Bildrechte: Historische Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH