Die größenwahnsinnige Gräfin Beatrice ist schon länger in einer Nervenheilanstalt in der schönen Toscana, wo sie sich aufspielt, als sei sie die Chefin. Donatella, die Neue, durchschaut dieses faszinierende Rollenspiel anfangs so wenig wie wir und lässt sich sogar von Beatrice untersuchen.



Die Manische und die Depressive brechen schließlich gemeinsam aus. Sie sind wie zwei Seiten derselben psychischen Erkrankung, extroviert und introvertiert – großartig einfühlsam und leidenschaftlich gespielt von Valeria Bruni-Tedeschi und Micaela Ramazotti.