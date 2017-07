Dieser Filmklassiker aus dem Jahre 1967 kommt jetzt frisch und schön wie am ersten Tag wieder in die Kinos, für viele jüngere Zuschauer sicher eine sehenswerte Neuentdeckung - für ältere eine lohnende Wiederbegegnung mit einem epochemachenden Film. Das erfolgreichste Werk von Luis Buñuel basiert auf dem Roman von Josef Kessel und seziert genüsslich die bürgerliche Fassade der Anständigkeit, ein Lieblingsthema des spanischen Regisseurs.

Die schöne Severin, gespielt von der damals und heute hinreißenden Catherine Deneuve, erstickt in der Ehe mit einem wohlhabenden Arzt und träumt sich in eine Welt erotischer Abenteuer, in denen sie sich SM-Ritualen unterwirft. Schließlich prostituiert sie sich heimlich in einem Bordell, um ihre sexuellen Bedürfnisse auszuleben, aber nur tagsüber, daher "Schöne des Tages".