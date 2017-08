Der Künstler und sein Modell: Im Jahre 1964 ließ sich der smarte, amerikanische Kunstkritiker James Lord (Armie Hammer) von dem berühmten Alberto Giacometti (Geoffrey Rush) porträtieren. Regisseur Stanley Tucci, der als Schauspieler sehr bekannt ist, schildert diese endlosen Wochen in seinem Film "Final Portrait", eine spannungsvolle Zeit, denn der Künstler verweigert seinem Werk konsequent die Vollendung. Immer wieder übermalt er und beginnt neu, flieht ins Café oder auf lange Spaziergänge.



Man fragt sich, was Giacometti in dem glatten Gesicht des jungen Mannes eigentlich sieht. Auch wenn es nicht gänzlich ohne Reiz ist, dem grantelnden, Kette rauchenden, missgünstigen Meister beim Schlechtgelauntsein zuzusehen, bleibt der oberflächliche Film doch in den landläufigen Vorstellungen verlotterten Künstlertums stecken. Giacometti sah genauer hin.