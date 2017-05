Wir sahen in den letzten Monaten eine ganze Reihe von starken Filmen mit afro-amerikanischen Geschichten, gewichtige Werke wie "Moonlight" und "Fences". Mit "Get Out" - also "Hau ab" - allerdings werden ganz andere Seiten des Themas angeschlagen, es ist ein unterhaltsamer, innovativer, afro-amerikanischer Horrorfilm, mit satirischen und gut dosierten sozialkritischen Zügen.