"Gimme Danger, little Stranger" - der Song der Stooges aus dem Jahre 1973 lieferte den Titel für diese sehenswerte Dokumentation über die legendäre Band, die in den 60er- und 70er-Jahren die Subkultur befeuerte. Held des Films von Jim Jarmusch ist natürlich Iggy Pop, ein guter Freund des Regisseurs. James Osterberg, so Iggy Pops bürgerlicher Name, erweist sich als großartiger Geschichtenerzähler, der mit seinem ganz eigenen Witz, mit seiner Weisheit und mit schöner Selbstironie von den wilden, revolutionären Zeiten spricht, von den großen Erfolgen und tiefen Abstürzen, vom Verlust vieler Freunde und vom eigenen Überleben, das an ein Wunder grenzt.



Der Mann mit dem noch immer mustergültig durchtrainierten Oberkörper ist gerade 70 geworden. Er blickt im Film sehr klug auf jene Epoche zurück, ohne je abgeklärt zu sein. "Gimme Danger" ist kein braves, dokumentarisches Helden-Biopic, sondern bleibt immer sehr nah an der chaotischen Geschichte der Stooges, ohne die der Punk undenkbar und unsere Welt sehr viel langweiliger wäre.