"Hacksaw Ridge - Die Entscheidung"

Eine große, unbekannte Geschichte aus dem zweiten Weltkrieg erzählt Mel Gibson in seinem Film, eine Heldentat, die es unbedingt wert ist, erzählt zu werden – nur nicht so. Desmond Doss war ein tief religiöser, junger Mann, der nicht zuletzt durch brutale Erfahrungen in seinem Elternhaus jede Gewalt ablehnte, auch den Dienst an der Waffe. Er meldete sich dennoch zur Armee, um als unbewaffneter Sanitäter seinem Land zu dienen. Das trug ihm in der Truppe Hohn und Misshandlungen ein, bis er in der Schlacht auf Okinawa selbstlos vielen Menschen das Leben rettete.