Die drei Geschwister sind in Deutschland aufgewachsen, sie stammen aus den kurdischen Gebieten des Irak. Jeder von ihnen, die junge Frau und die beiden Männer, geht seine eigenen Wege, sie haben sich nicht viel zu sagen. Als ihre Mutter stirbt, die inzwischen mit einem der Söhne wieder im Irak lebt, reisen alle in die alte Heimat, um sie neben dem Vater zu bestatten. Die Reise zu dessen entlegenem Grab konfrontiert die Geschwister mit sich selbst, mit ihrer Geschichte und mit einem dunklen Familiengeheimnis.

Unter schwierigen Bedingungen und mit geringem Budget in den umkämpften Gebieten gedreht, erreicht dieser Debütfilm von Soleen Yusef eine erstaunliche Geschlossenheit und große emotionale Kraft, die vor allem daher rührt, dass sich die Regisseurin ganz auf ihre Figuren konzentriert. Sie begleitet diese zerrissenen Menschen mit großer innerer Anteilnahme bei dieser gefahrvollen Reise und vermittelt wie nebenbei tiefere Einsichten in die verzweifelte Lage des Landes. Dafür gab es hochverdient im vergangenen Jahr den wichtigsten deutschen Nachwuchspreis "First Steps".