Ein junges Paar geht zum Essen aus. Als es im Restaurant sitzt, sprudelt unter der Eingangstür Wasser hervor: Ein Zeichen für den seit Tagen andauernden Regen. Kaum haben es die beiden geschafft, sich aus der Gaststätte nach Hause zu retten, nehmen die Güsse vom Himmel zu. Bald sind die unteren Etagen ihres Hauses vollgelaufen und sie geraten in Bedrängnis. Der in Paris lebenden Anne Weber ist hier eine imponierende Variation zur Sintflut-Episode geglückt.

Die gesamte Box mit allen Teilen des Bibel-Projektes ist bei "der Hörverlag" erschienen. Bildrechte: der Hörverlag

Der Stammvater der Juden, aus dem die zwölf Völker Israels hervorgingen, muss auf die freudianische Couch. Samt seiner alternden Frau hat er sich für eine Paartherapie angemeldet, denn seine Ehe blieb kinderlos. Mit von der Partie ist Abrahams Geliebte Hagar. Das Trio attackiert sich in Gegenwart des Psychologen. Der in Wien beheimatete Doron Rabinovici versetzte Abraham schonungslos in die Gegenwart, um ihn dort leiden zu lassen. Großes Ohrenkino!



Regie: Götz Fritsch. In den Rollen: Michael Altmann, Gudrun Ritter, Bibiana Beglau und Werner Wölbern. Spieldauer: 62 Minuten