Hörspiel "Abstrakta" von Lothar Stemwedel

Lothar Stemwedels Hörspiel ist mehr als eine spielerisch-humoristische Sprachbetrachtung, es trifft mitten hinein in aktuelle gesellschaftliche Debatten, wie die Glaubwürdigkeit der Medien oder das Spannungsverhältnis von Freiheit und Sicherheit im Angesicht terroristischer Bedrohung. In einer Zeit, in der Menschen für einfache Antworten empfänglich sind und gefühlte Wahrheiten Wahlergebnisse bestimmen, zeigt der Autor, wie Sprache unser Denken beeinflussen und Menschen manipulieren kann. Der Schauspieler Ingo Naujoks verwandelt Lother Stemwedels Gedanken- und Assoziationsketten in einen nachdenklich-unterhaltsamen Hörspielmonolog.

Lothar Stemwedel, 1953 geboren, studierte Lateinamerikanistik und Theaterwissenschaft an der FU Berlin. Er lebt und arbeitet als freier Autor in Köln. Neben Miniatur-Serien, "Wurfsendungen" und "Ohrenbär"-Radiogeschichten für Kinder schreibt er vorrangig Hörspiele, zuletzt "Das obskure Ende der Geschichte" (WDR 2011) und "Konferenz der Stürme" (BR 2012).

Ingo Naujoks Bildrechte: IMAGO

Ingo Naujoks, 1962 in Bochum geboren, wuchs im Ruhrpott auf. Er entdeckte seine Leidenschaft für das Schauspiel bei der freien Theatergruppe "Theater Kohlenpott".



1989 erhielt er sein erstes festes Engagement am Schlosstheater Moers, bevor er 1990 in Detlev Bucks "Karniggels" sein Filmdebüt gab. Seitdem spielt Naujoks in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen, einem großen Publikum wurde er als Krimiautor Martin Felser im Tatort bekannt. 2004 erhielt er den "Deutschen Comedypreis" für die TV-Serie "Bewegte Männer". Naujoks wohnt mit seiner Familie in Berlin.