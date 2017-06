Für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Syrien heißt es warten und hoffen Bildrechte: dpa

Als sie mitbekommt, dass der Mann ihrer Nachbarin Halima (Diamand Abou Abboud) erschossen im Hof liegt, verschweigt sie es allen, weil sie keine Gefährdungen zulassen will. Bald wird klar, dass unsere Maßstäbe nicht mehr gelten, dass man ihr Verhalten nicht mehr moralisch beurteilen kann. Hier gilt nur noch der Pragmatismus des Überlebens.



Der belgische Regisseur Philippe Van Leeuw nimmt uns mit seinem erschütternden Film mit in diese klaustrophobische Situation, gibt uns eine Ahnung vom Leiden der Menschen in Syrien, wofür seine bewundernswerten Darstellerinnen das Äußerste an Intensität geben. Dieser aufwühlende und kompromisslose Film erhielt bei der Berlinale 2017 den Panorama-Publikumspreis.