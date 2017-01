Der internationale erfolgreiche, chilenische Regisseur Pablo Larraín (erste chilenische Oscar-Nominierung für "No!") hat in kurzer Zeit gleich zwei herausragende und unkonventionelle Filmbiografien gedreht. Im Film "Neruda" geht es um seinen legendären Landsmann, den Nobelpreisträger Pablo Neruda, den großen Lyriker, den Sänger Amerikas. Der Film läuft im Februar bei uns an.

In "Jackie", der bereits jetzt zu sehen ist, schildert Pablo Larraín die ersten Tage im Leben der Präsidentengattin Jackie Kennedy nach der Ermordung ihres Mannes. Mit der überragenden Natalie Portman in der Hauptrolle gelingt Larraín ein ungeheuer komplexes Porträt, das weit über den konkreten Fall dieser Ikone der 60er-Jahre hinausweist. Während Jackie in dieser schrecklichen Zeit um Fassung ringt, muss sie gleichzeitig das Begräbnis angemessen vorbereiten, nach den richtigen Formen des Gedenkens suchen, den Auszug aus dem Weißen Haus überstehen – ein vielschichtiges und widersprüchliches Bild dieser Frau entsteht, zwischen Unsicherheit, Naivität, Kontrolle und Verzweiflung, Würde und Angst vor dem Statusverlust. Vor allem aber ist dies ein kluger Film über den Platz des Menschen in der Geschichte, über das, was bleibt von den Idealen und politischen Träumen, also auch ein höchst aktuelles Meisterwerk.