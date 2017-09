Vom Erwachsenwerden in der NS-Diktatur Das Jugendbuch "Bis die Sterne zittern" spielt in Leipzig

Hauptinhalt

Heinrich, Harro, Hilma, Josephine, Pit und der kleine Edgar, sie alle passen nicht so recht in das Straßenbild von 1936. Sie tragen karierte Hemden und kurze Hosen - auch die Mädchen. Sie treffen sich in Leipzig an der Paul-Gerhardt-Kirche oder am Uniontheater - heute das UT Connewitz in der Wolfgang-Heinze-Straße - und provozieren so die Öffentlichkeit. "Leipziger Meuten" hießen solche oppositionellen Jugendcliquen. Erforscht wurden sie von dem Leipziger Historiker Sascha Lange, und Johannes Herwig haben sie zu einem Roman inspiriert.