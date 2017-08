In Istanbul sind Katzen mehr als Tiere. Sie gehören zur Kultur und zur Geschichte der Stadt. Vor allem die unzähligen Straßenkatzen, die sich auf den Märkten und Höfen durchschlagen, sind die Seele der chaotischen Metropole. Zum Weltkatzentag am 8. August kommt dieser beglückende Dokumentarfilm von Ceyda Torun, die in Istanbul aufgewachsen ist, in unsere Kinos.