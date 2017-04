Aktuelle Kinder- und Jugendbücher Von Lügen und Wahrheiten

Wenn die Mama eine Superheldin ist

Im Bilderbuch "Meine Mama ist ein Superheld" von Katarina Grossmann-Hensel wird geflunkert, was das Zeug hält. Die beiden Kindergartenkinder Marta und Paul geraten beim Basteln zum Muttertag zusehends in Superlative, die ihre Mütter beschreiben sollen: So spricht die eine tausend Sprachen, die andere hat dafür tausend kluge Sachen im Kopf. Die eine Mama ist Zauberin, die andere Astronaut. Die eine kann den Regen ausschalten – einfach so, die andere hat so lange Beine, dass sie nicht einmal eine Rolltreppe braucht.

Katharina Grossmann-Hensel: "Meine Mama ist ein Superheld" Bildrechte: Annette Betz/Ueberreuter Verlag

Marta und Paul übertrumpfen sich immer weiter, bis sie überzeugt ausrufen: Meine Mama ist ein Superheld! Und so bleiben die beiden letztlich doch bei der Wahrheit, und zwar bei ihrer ganz eigenen. Mütter, auf jeden Fall die von Marta und Paul, sind Superheldinnen. Als die beiden Kinder dann abgeholt werden, von Müttern, die eigentlich ganz normal aussehen, stellen sie sich die nächste Frage: "Und dein Papa. Was kann der so?" Die lustigen, sehr detailreichen Buntstiftzeichnungen unterstreichen das herrliche Kindergarten-Streit-Szenario. Durch sie wird die witzige und fantasiereiche Geschichte, deren Ton zum Ende hin doch recht lautstark-aufgeregt ist, ideenreich wiedergegeben und ergänzt.

In Bildern erklärt: Was bedeutet Flucht?

Wie erzählt man kleineren Kindern wahrhaftig von dem großen Thema "Menschen auf der Flucht" – ohne zu verharmlosen, zu verändern oder aufzuweichen? Francesca Sanna schafft das in ihrem Bilderbuch "Die Flucht", dessen kurze Texte und Bilder wirkmächtig sind. Erzählt wird eine universelle Flucht-Geschichte einer Familie aus der Perspektive eines Kindes – in aussagekräftigen Farben, in besonderen Formen. Der Krieg kommt über das Land als schwarzes Wesen, das nach allem greift – Häuser, Menschen, Tiere – und auch den Vater nimmt es mit. Die Mutter entschließt sich mit ihren beiden Kindern, in ein sehr fernes, unbekanntes, aber sicheres Land zu fliehen. Doch diese Reise ist ungewiss und gefährlich.

Francesca Sanna: "Die Flucht" Bildrechte: Nord-Süd-Verlag

Erzählt wird davon in großflächigen, kontrastreichen Illustrationen, in denen die Gefahr – trotz farbenfroher Gestaltung – immer mitschwingt; das dunkle Wesen ist allgegenwärtig. Etwas Märchenhaftes haben die Bilder an sich, was dem kindlichen Gemüht vielleicht die Beschäftigung mit dem Thema etwas leichter, aber nicht weniger erfahrbar macht. Dieses Bilderbuch setzt sich ohne Pathos kindgerecht mit Fragen nach Angst, Verlust oder Heimat auseinander. Es zeigt nie schwindende Hoffnung und auch, wie viel Mut und Stärke dazu gehört, diesen gefährlichen Weg überhaupt zu gehen. Und so ist es ein Buch, das Kindern eindringlich zeigt, was Flucht bedeutet.

Mit vollem Bauch von Freiheit träumen

Die Wahrheit ist: Der Bär lebt im Zoo, hat jeden Tag mehr als genug zu fressen und träumt von Freiheit. Die Krähe hingegen ist zwar frei, dafür aber ununterbrochen hungrig. Der Bär ist schrecklich faul und unglaublich gelangweilt, die Krähe frech und wortgewandt. Diese beiden unterschiedlichen Charaktere treffen aufeinander, als die vor Hunger ganz schwache Krähe – beim Versuch einen Knochen aus dem Bärengehege zu stehlen – im Bärenpool landet. Fast ertrinkt das Federvieh, doch der Bär rettet es, weil er das Geschrei nicht mehr hören kann. Zuerst können sie sich nicht ausstehen, dann werden sie Freunde. Und weil der Bär der Krähe mit seinem sehnsuchtsvollen Wunsch nach Freiheit leid tut und sie gern immer satt sein möchte, finden sie einen Weg, die Körper zu tauschen. Doch mal ehrlich: Ist das die Freiheit, die der Bär wirklich wollte und ist es das satte Leben, von dem die Krähe geträumt hat?

Martin Baltscheit: "Krähe und Bär" Bildrechte: Dressler Verlag

Martin Baltscheit liefert mit "Krähe und Bär" ein witziges, tiefgründiges Buch über Freiheit und über die Freundschaft zwischen einer hungrigen Realistin und einem satten Träumer. Wiebke Rauers humorvolle, kongeniale Illustrationen machen dieses Buch noch lesens- bzw. betrachtenswerter. Mit scheinbarer Leichtigkeit scheint Rauers die Gefühle der doch so unterschiedlichen Protagonisten einzufangen – mal ein wenig schnoddrig, mal leicht depressiv, mal völlig begeistert. Nicht nur Kindern wird es großen Spaß machen, die beiden tierischen Freunde bei ihren Diskussionen zu "belauschen".

