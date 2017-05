E.T.A. Hoffmann (1776-1822) ist als romantischer Erzähler berühmt geworden. Dabei war er auch ein begabter Musiker und Zeichner, der sich zwischen seinen vielen Talenten lange nicht entscheiden konnte. Zudem führte der studierte Jurist zeitlebens eine Doppelexistenz zwischen Kunst und Beruf. Tagsüber arbeitete er als Beamter im preußischen Justizsystem, abends malte, komponierte oder schrieb er.

Mit der 1809 veröffentlichten Novelle "Ritter Gluck" trat schließlich die Literatur in den Vordergrund. Die meisten seiner heute bekannten Werke entstanden in den letzten acht Jahren seines Lebens. E.T.A. Hoffmann schrieb vorwiegend Erzählungen, Märchen und Novellen und aber auch kritische Essay, sowie mehrere Romane.

Der Gegensatz zwischen Leben und Kunst, zwischen bürgerlichem Alltag und der Welt des Phantastischen ist Leitthema seines Werks. In seinen Geschichten verwischen oftmals die Grenzen zwischen Fiktion und Realität, zwischen Schein und Sein.

Der goldene Topf

Die 1814 erschienen Novelle "Der goldene Topf" erzählt die Geschichte des Studenten Anselmus.

Als Anselmus am Himmelfahrtstage in Dresdner durch das Schwarze Tor rennt, stolpert er geradewegs in den Korb eines Apfelweibes hinein. Nach dem Missgeschick lässt er sich an den Elbwiesen unter einem Holunderbusch nieder, als er plötzlich Stimmen zu hören vermeint. Er blickt in die wundschönen Augen der Schlange Serpentina und verliebt sich in sie.

Kurz darauf wird ihm eine Stelle als Kopierer beim Archivarius Lindhorst angeboten, der in Wirklichkeit ein Salamanderfürst aus Atlantis und der Vater von Serpentina ist.

Parallel dazu versucht Veronica, Tochter eines Beamten, die von einer gesicherten Zukunft als "Frau Hofrätin" träumt, Anselmus Zuneigung zu gewinnen. Der junge Mann muss sich entscheiden - zwischen einem bürgerlichem Leben und der Welt der Poesie.



"Der goldne Topf" festigte Hoffmanns Ruf als Schriftsteller und gilt zu Recht als ein Höhepunkt romantischer Erzählkunst. In der Geschichte beschreibt er einen Messing-Türknopf mit der Darstellung einer älteren Frau aus der Bamberger Altstadt, der als "Apfelweibla“ bekannt wurde. Als Anselmus an seinem ersten Arbeitstag am Haus des Archivarius Lindhorst klopfen will, erscheint ihm im Türklopfer das alte Apfelweib.

Da verzog sich das metallene Gesicht im ekelhaften Spiel blauglühender Lichtblicke zum grinsenden Lächeln. Ach! es war ja das Äpfelweib vom Schwarzen Tor!

Der Sandmann

"Der Sandmann", erschienen 1816 im ersten Teil der "Nachtstücke", ist eine Geschichte über die Macht des Sehens und der Wahrnehmung.

Der Student Nathaniel glaubt in der Gestalt des Wetterglashändlers Coppola den Advokaten Coppelius wiederzuerkennen. Dieser hatte während seiner Kindheit mit seinem Vater alchemistische Experimente durchgeführt, in deren Folge der Vater ums Leben kam. Nathaniel verbindet Coppelius mit der furchteinflößenden Figur des Sandmanns, der den Kindern die Augen ausreißt.

Nach der unheimlichen Begegnung mit Coppola verändert sich der bislang heitere Nathaniel. Er verliert sich in düsteren Ahnungen und fühlt sich von dunklen Mächten verfolgt. Immer mehr entfernt er sich von seiner Umwelt, auch von seiner Verlobten, der besonnen und vernünftigen Clara und ihrem Bruder Lothar. Mit einem von Coppola erworbenen Fernglas beobachtet er im gegenüberliegenden Haus die Tochter des Physikprofessors Spalanzani. Er ist hingerissen von ihrer Schönheit und verliebt sich in sie. Als Nathaniel erkennt, dass Olimpia in Wirklichkeit eine mechanische Puppe ist, verfällt er dem Wahnsinn.

E.T.A. Hoffmanns beschreibt in seiner Erzählung eine doppelbödige, unheimliche Welt. Ob Nathaniel unter Wahnvorstellungen leidet oder gezielt in den Wahnsinn getrieben wurde, bleibt offen. Sigmund Freud nahm die Erzählung als Ausgangspunkt für seine Untersuchung über das Unheimliche.



Der Schriftsteller E.T.A. Hoffmann

Der Schriftsteller E.T.A. Hoffmann, geboren 1776 in Königsberg gilt als einer der originellsten Köpfe der Romantik. Er arbeitete als Komponist, Kapellmeister, Regisseur, Zeichner und Bühnenmaler, aber auch als Jurist und Regierungsbeamter.

Er studierte Jura in Königsberg und Glogau und arbeitete ab 1800 als Gerichtsassessor in Posen. Wegen Karikaturen hochrangiger Vertreter der Stadt wurde er zwei Jahre später nach Plotzk strafversetzt. 1804 gelang ihm der Umzug nach Warschau. Dort machte er sich einen Namen im Musikleben der Stadt, erste eigene Kompositionen wurden hier öffentlich aufgeführt.

Nach dem Einmarsch Napoleons 1806 aus dem Staatsdienst entlassen, ging Hoffmann erst nach Berlin und später als Kapellmeister nach Bamberg. Auf Grund von Intrigen verlor er bereits nach zwei Monaten seine Anstellung. Er hielt sich in den folgenden Jahren mit Musikunterreicht und verschiedenen Tätigkeiten am Theater knapp über Wasser.



Der Sieg Preußens über Napoleon ermöglichte Hoffmann 1814 die Rückkehr in den preußischen Staatsdienst in Berlin. 1816 erhielt er eine Anstellung als Kammergerichtsrat. Im selben Jahre wurde seine Oper "Undine" in Berlin mit großem Erfolg aufgeführt. Dennoch konzentriert sich E.T.A. Hoffmann in den folgenden Jahren mehr auf die Literatur. In dieser Zeit entstanden unter anderem seine "Nachtstücke" 1816/1817), der Zyklus "Die Serapionsbrüder" (1819/21), die Romane "Elixiere des Teufels" (1815/16) und "Lebensansichten des Katers Murr" (1819/21). Sein Märchen "Meister Floh" (1822), in dem er den Berliner Polizei-Ministerialdirektor Karl Albert von Kamptz karikierte, führte zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Ab 1819 schwer erkrankt, starb E.T.A. Hoffman 1822 im Alter von 46 Jahren.

Der Sprecher Gerhart Lippert

Gerhart Lippert wurde. 1937 in Pietzing am Simssee geboren. Nach einer Ausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule hatte er Engagements an den Münchner Kammerspielen, am Wiener Burgtheater, bei den Salzburger Festspielen und an Bühnen in Düsseldorf, Berlin und München. In den 1960er-Jahren wurde er als Mitglied des Komödienstadel-Ensembles und in der Abenteuerreihe "Alarm in den Bergen" im Fernsehen bundesweit bekannt. Den größten Erfolg seiner Karriere bescherte ihm die Rolle des Dr. Thomas Burgner in der Serie "Der Bergdoktor" (1993-1997). Als Regisseur machte er sich durch seine Arbeit für den Bayerischen Rundfunk und den Südwestfunk und in weit über 25 Stücken, Filmen und Serien einen Namen.

Der Sprecher Gerd Wameling

Gerd Wameling, geboren 1948 in Paderborn, absolvierte seine Schauspielausbildung an der Folkwang-Hochschule in Essen. Er folgten Engagements unter anderem in Frankfurt und Berlin. Bis 1992 gehörte er zum Ensemble der Schaubühne am Lehniner Platz. Seitdem ist er freischaffend, spielt unter anderem bei den Salzburger Festspielen und hat regelmäßige Engagements am Renaissance-Theater Berlin. Zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen wie "In weiter Ferne so nah" von Wim Wenders (1993), "Sophiiie!" (2002), sowie"Bella Block" und "Tatort" machten ihn einem breiteren Publikum bekannt.



Gerd Wameling ist ein gefragter Sprecher, er hat zahlreiche Hörbücher eingelesen, unter anderem Werke von Dostojewski, Proust, Thomas Mann und Carl Riuz Zafón. Beim MDR hat er zuletzt im Hörspiel "Atmen" (2016) von Christian Hussel mitgewirkt.