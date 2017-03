Franz Hessel (1880–1941) der Flaneur, Schriftsteller und Lebenskünstler, wandte sich schreibend immer wieder gegen den Materialismus seiner Zeit. Er erhob die Maxime des besitzlosen Genießens zum Lebensprogramm, das er erstmals in seinem Debütroman "Der Kramladen des Glücks" umsetzte. Darin folgt er, angelehnt an die Stationen der eigenen Biografie, seinem Protagonisten Gustav Behrendt von der frühen Kindheit bis zur Studentenzeit.

Der sensible Junge wächst in wohlbehüteten Verhältnissen eines gutbürgerlichen, assimilierten jüdischen Elternhauses in Berlin auf, wird aber durch den frühen Tod der Mutter traumatisiert. Zum Missfallen des Vaters zeigt der Sohn wenig Ehrgeiz, etwas aus seinem Leben zu machen.

Du füllst deinen Kopf mit zu viel Märchen und Anekdoten. Das führt ins Phantastische, Unwirkliche, fort vom eigentlichen Leben. Das Leben ist Wollen und Wissen und Pflicht. Du bist so spielerisch. Franz Hessel Der Kramladen des Glücks

Gustav sieht die Welt mit den staunenden Augen eines Kindes. Er fühlt sich als Außenseiter, der im Zustand des Beobachtens verharrt, zuerst in den Freundschaften als Junge, später im Verhältnis zu den Frauen.

In München gerät er in die Kreise um die Gräfin Gerda von Broderson, in der unschwer Hessels einstige Geliebte Fanny Gräfin zu Reventlow zu erkennen ist. Sobald eine Frau Nähe zulässt, erlischt seine Sehnsucht, Erfüllung findet er nicht. So lässt er sich auf Maskenbällen und Künstlerfesten von einer Begegnung zur nächsten treiben.

Es gibt kein Morgen", rief Gustav leidenschaftlich, "alles ist heute. Keiner darf morgen sagen oder wissen, was heut einer sagte oder tat. Nur ein heimlicher Schimmer bleibt und eine ungewisse Glückseligkeit... Franz Hessel Der Kramladen des Glücks

Franz Hessels heiter-melancholischer Roman besteht aus einer Aneinanderreihung von Anekdoten, kleinen Dialogszenen, Traumsequenzen und Tagebuchnotizen, die sich zum Bild eines Lebens fügen und den Geist dieser Epoche einfangen.

Franz Hessel (1880–1941) war Anfang dreißig, als sein Debütroman erschien. Wie sein Alter Ego Gustav Behrendt wurde Hessel in Stettin geboren und wuchs in Berlin auf. Der Sohn eines wohlhabenden jüdischen Bankiers ging 1899 zum Studium nach München, wo er sich der literarischen Bohème anschloss und die Bekanntschaft von Stefan George machte. Sein ererbtes Vermögen ermöglichte es ihm, vorrangig seinen literarischen Ambitionen nachzugehen. Ab 1903 lebte er mit Fanny Gräfin zu Reventlow und ihrem Liebhaber Baron Bohdan von Suchocki in einer Wohngemeinschaft in Schwabing.

Filmszene aus Truffauts "Jules und Jim" mit Oskar Werner und Jeanne Moreau Bildrechte: IMAGO 1906 verließ Hessel München und ging nach Paris. Er verkehrte in den Künstlerkreisen von Montparnasse und im berühmten Café du Dôme. Hier lernte er den französischen Kunsthändler und Schriftsteller Henri-Pierre Roché kennen und bald darauf die junge Malerin Helen Grund, die er 1913 heiratet. Franz Hessel beschwor die Erinnerung an die gemeinsame Pariser Zeit in seinem Roman "Pariser Romanze" (1920). Zwischen Hessel, Grund und Roché entspann sich eine Dreiecksbeziehung, die Roché in seinem Roman "Jules et Jim" (1953) verarbeitete. Die Geschichte eines gemeinsam verbrachten Sommers nach dem ersten Weltkrieg bildete die Vorlage für Francois Truffauts berühmten gleichnamigen Film von 1961.

In den zwanziger Jahren arbeitete Hessel als Lektor im Rowohlt Verlag Berlin, übersetzte Werke von Giacomo Casanova, Stendhal und Honoré de Balzac sowie, gemeinsam mit Walter Benjamin, zwei Bände des Romans "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" von Marcel Proust.

Erst 1938 ging Hessel auf Drängen seiner Frau ins französische Exil. Er wurde in dem berüchtigten Lager Les Milles bei Aix-en-Provence inerniert, wo er einen Schlaganfall erlitt. Kurz nach seiner Entlassung starb er 1941 im südfranzösischen Exilzentrum Sanary-sur-Mer.

Bekannt ist Franz Hessel für seine melancholisch-einfühlsamen Romane und besonders für sein Flaneursbuch "Spazieren in Berlin" (1929). Von Zeitgenossen wie Walter Benjamin und Kurt Tucholsky hoch gelobt, war Hessel nach seinem Tod dennoch lange Zeit nahezu vergessen. Zur Wiederentdeckung hat sicher Francois Truffauts Filmklassiker beigetragen, nachdem in den achtziger Jahren die Identität der realen Vorbilder von „Jules und Jim“ bekannt wurde. Aufsehen erregte sein 1917 geborener Sohn, der Diplomat und Résistance-Kämpfer Stéphane Hessel mit seiner 2010 erstmals publizierten Streitschrift "Empört Euch!", die zum Medienereignis wurde.

