Im Zwergenland Liliput erlebt Gulliver einen Hofstaat im Miniaturformat, in dem geltungssüchtige Beamte vor dem Kaiser Seiltänze aufführen, um sich für politische Ämter zu qualifizieren. In Brobdingnag, dem Land der Riesen, ist Gulliver der Zwerg, der von den Bewohnern bestaunt wird. Während er in Liliput eine ganze Kriegsflotte hinter sich her ziehen konnte, werden hier selbst Insekten für ihn zur Gefahr. Dem König von Brobdingnag erzählt Gulliver ausführlich von den politischen Verhältnissen in England und prahlt mit den militärischen Errungenschaften. Der König ist davon wenig begeistert und fällt ein vernichtendes Urteil über Gullivers Landsleute.

Jonathan Swift (1667-1745) Bildrechte: dpa

Jonathan Swift wurde 1667 als Sohn englischer Eltern in Dublin/Irland geboren. Sein Vater starb noch vor seiner Geburt. Er studierte in Dublin Theologie und wurde ab 1689 Sekretär des in England lebenden Sir William Temple. Um 1699 kehrte nach Irland zurück, reiste aber häufig nach London. Ab 1713 war er Dekan der St. Patrick's Cathedral in Dublin. Seine Werke "Ein Tonnenmärchen" (A Tale of a Tub) und "Die Bücherschlacht" (The Battle of the Books), beide 1704 erschienen, brachten Jonathan Swift Anerkennung als Schriftsteller. Zu seinen bekannten Werken zählen außerdem "Die Briefe eines Tuchhändlers" (The Drapier's Letters, 1723) und seine schärfste Satire "Ein bescheidener Vorschlag" (A Modest Proposal, 1629). Swift starb am 19. Oktober 1745 in Dublin.