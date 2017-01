Am Hochzeitsabend erzählt die schöne Scheherazade ihrem Gemahl, dem eifersüchtigen König Schehrijâr, eine Geschichte. Und sie erzählt um ihr Leben, denn der König lässt alle seine Frauen nach der ersten Nacht enthaupten. Doch Scheherazades Geschichten von Ali Baba, Sindbad und Aladdin sind so spannend, dass der König nicht genug bekommen kann - bis er ihr nach tausendundeiner Nacht endgültig das Leben schenkt.

Mehr als ein Märchenbuch

Wie kein anderes Werk haben die Geschichten aus "Tausendundeiner Nacht" unser Bild vom Orient geprägt. Sie entführen uns in eine fremde, fantastische Welt mit Königspalästen und Karawansereien, weisen Kalifen und verschlagenen Kaufleuten, bösen Dämonen und hilfreichen Dschinn. Dabei ist die berühmteste Sammlung morgenländischer Erzählungen weit mehr als ein Märchenbuch für Kinder. Es gibt Abenteuer- und Liebesgeschichten, Sagen und Legenden, Fabeln und Anekdoten. Es geht um Kriege und Intrigen, Macht und Schicksal, Liebe und Tod.

Die Rahmengeschichte von "Tausendundeine Nacht" ist aus dem Indischen über das Persische vermutlich im 8. Jahrhundert in den arabischen Raum gelangt. In Europa fand "Tausendundeine Nacht" im 18. Jahrhundert durch die Übersetzung des französischen Orientalisten Antoine Galland Verbreitung. Seiner zwischen 1704 und 1717 in zwölf Bänden erschienenen Ausgabe fügte er noch einige Geschichten hinzu, die heute zu den bekanntesten zählen, wie "Sindbad der Seefahrer", "Aladin und die Wunderlampe" und "Ali Baba und die vierzig Räuber".

Geschichten aus "Tausendundeiner Nacht" in der Klassikerlesung

In der Klassikerlesung senden wir Auszüge aus "Tausendundeine Nacht" in der ersten deutschen Übersetzung des Orientalisten Gustav Weil (1808-1889). Neben der berühmten Rahmenhandlung um Scheherazade und König Schehrijâr wird der schöne Zyklus "Die Geschichte der Schlangenkönigin" zu hören sein. Dieser enhält mehrere kunstvoll ineinander verschachtelte Erzählungen, die durch die Lebensgeschichte von Hasib Karim al-Din miteinander verbunden sind.



Hasib, der Sohn eines griechischen Gelehrten, begegnet in einer Höhle, in der er von Freunden, die ihn betrogen haben, zurückgelassen wurde, einer Schlange mit den Gesichtszügen einer Frau - der Schlangenkönigin. Ihr wurde prophezeit, sie werde sterben, sobald Hasib wieder ein öffentliches Bad besuche. Und so versucht sie ihn an sich zu binden, sie bewirtet ihn und erzählt ihm Geschichten, wie "Die Abenteuer Bulukias" und "Die Geschichte von Janschah".

In der Aufnahme des Bayrischen Rundfunk von 1995/96 liest und erzählt Libgart Schwarz in zweiundzwanzig Folgen Geschichten aus "Tausendundeiner Nacht". Mit ihrer faszinierden Stimme macht die Schauspielerin den Zauber lebendig, der uns schon als Kinder bannte.

Man sollte dieses Buch immer wieder völlig vergessen können, um es mit erneuter Lust immer wieder zu lesen. Stendhal

Die Schauspielerin Libgart Schwarz

Libgart Schwarz, 1941 in Sankt Veit an der Glan/Kärnten geboren, absolvierte ihre Ausbildung am Mozarteum und am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. 1976 engagierte Peter Stein sie an die Schaubühne am Halleschen Ufer und sie stieg in die erste Liga der Theaterschauspieler auf. Nach dem Weggang von Stein wurde für sie in den 1990er Jahren Andrea Breth die wichtigste Regisseurin. Libgart Schwarz verließ Berlin nach deren Abschied von der Schaubühne und ging ans Wiener Burgtheater.

In ausgewählten Rollen ist Libgart Schwarz auch in Film und Fernsehen zu sehen. 1970 spielte sie in "Summer in the City" von Wim Wenders die weibliche Hauptrolle. Wenders engagierte sie 1972 erneut für die Peter Handke-Verfilmung von "Die Angst des Tormanns beim Elfmeter". 1991 stand sie für Werner Schroeter in dessen Ingeborg Bachmann-Verfilmung des Romans Malina an der Seite von Isabelle Huppert und Mathieu Carrière vor der Kamera. 2009 spielte sie Josefine Stolz in "Live is Life - Die Spätzünder".