Es gibt Bücher, die würde man nicht anfassen, wenn man nicht dem Verlag, in dem sie erscheinen, trauen würde. Mysterium, was für ein alberner Titel und dazu noch ein absolut bescheuertes Buchcover. Aber der Schweizer Atrium Verlag ist schließlich eine Legende. Gegründet 1935, um die Bücher von Erich Kästner, die von den Nazis verbrannt worden waren, in der Schweiz zu verlegen. Diesem Verlag traut man für seinen guten Geschmack. Und das Vertrauen wird belohnt auch im Fall des Bestsellers von Federico Axat. Der Einstieg ist so schlicht wie effektvoll: Der Geschäftsmann Ted McKay hat gerade von seinem inoperablen Hirntumor erfahren und will sich das Leben nehmen - da klingelt es an der Tür.

Ein unmoralisches Angebot

Federico Axat, geboren 1975 in Buenos Aires. Bildrechte: Authors Archive Ted hält den Störenfried zunächst für einen Vertreter. Doch dann fällt ihm ein Zettel auf, in dem in seiner eigenen Handschrift steht: "Mach die Tür auf. Das ist dein letzter Ausweg". Er lässt den Fremden ein - der stellt sich vor als "Justin Lynch", und bietet ihm einen Deal an: Wenn Ted einen Mörder tötet, der bisher ungeschoren davon gekommen ist, dann wird im Gegenzug Lynchs Organisation die Tötung von Ted übernehmen und den Tod für Teds Frau Holly und die beiden Töchter erträglicher machen. Ted willigt ein.

Wenn er seinen Abschied von dieser Welt schon hinauszögern musste, dann konnte er genau so gut sein alltägliches Leben wieder aufnehmen. Dazu gehörten die Besuche bei seiner Therapeutin Laura Hill. Irgendwie freute er sich darauf. Denn sein Verhältnis zu ihr war mit der Zeit immer besser geworden. Auszug aus "Mysterium"

Doch es wird nichts mit der Wiederaufnahme des normalen Lebens und Ted findet sich fortan in einem Alptraum ohne Ende wieder. Dass er dabei ständig ein Opossum sieht und sich Wirklichkeit und Traumwelt immer stärker überlagern, schiebt Ted seinem Tumor zu. Aber schnell hat man das Gefühl, dass Ted manipuliert wird.

Kein Ende erlaubt

Der Leser erfährt Detail um Detail aus Teds Kindheit. Ein übermächtiger Vater spielt eine Rolle, das Schachspiel ist Teds Passion, die er aber irgendwann aufgibt. Das Motiv des Schachspiels soll auch für Teds mögliche Therapie eine Rolle spielen, denn Axat belässt es zunächst bei den Eröffnungen ohne die Geschichte zu Ende zu erzählen, ohne die Partie zu beenden. Im zweiten Teil des Buches findet sich Ted im selben Albtraum wieder. Wieder will er sich gerade das Leben nehmen, wieder wird er unterbrochen.

'Heute hätte ich mich beinahe umgebracht', sagte Ted emotionslos. Er war bei Laura Hill in der Praxis, saß in dem üblichen Sessel und betrachtete den Plastikbecher Wasser auf dem Tisch. 'Scheint Sie nicht sonderlich zu beunruhigen', sagte er zu der Therapeutin und lächelte matt. Auszug aus "Mysterium"

Der Strudel der alptraumhaften Ereignisse wird immer stärker, Axat schreibt fesselnd, er vermag es den Leser ebenso bei der Stange zu halten wie er ihn zugleich verwirrt. Wer an Hitchcocks Vertigo denkt, an Christopher Nolans Inception oder an Mulholland Drive von David Lynch, der liegt richtig. Nicht umsonst trägt der Störenfried den Namen Lynch.

Viele falsche Fährten

Federico Axat hat seinen Roman perfekt konstruiert, dabei erzählt er in klaren, einfachen Sätzen die immer verwirrender werdende Versuchsanordnung. Er verweist dabei auf amerikanische Literatur, auf Filme und Serien und führt den Leser auf etliche falsche Fährten, führt ihn in Räume, die sich als Labyrinth erweisen und den Fiebertraum nur noch heftiger erscheinen lassen. Bis zum letzten Satz bleibt man dran, der Twist am Ende ist dann nochmal eine echte Überraschung, man hätte sich andere vorstellen können – aber irgendwie musste der Autor ja auch rauskommen aus diesem Alptraum.