Krimi des Monats | Martin Walker: "Grand Prix"

Martin Walkers Kriminalromane um Bruno, Chef de Police, spielen im französischen Perigord - Walker verbringt dort jedes Jahr mindestens drei Monate, hilft bei der Weinernte, hat sich angefreundet mit dem örtlichen Polizeichef, der ein wenig Modell gestanden hat für Bruno, Chef de Police, und Walker liebt diesen Landstrich und beobachtet zugleich, wie auch die letzten kleinen Paradiese von der Globalisierung heimgesucht werden. Wie die Winzer ums Überleben kämpfen gegen die Multis und wie man versucht, technisch aufzurüsten, um das Leben zu sichern und trotzdem an den alten Traditionen festzuhalten. Dieses Thema spielt eine nicht unwesentliche Rolle in seinen Bruno-Romanen, die man auch gut als Reiseführer benutzen kann. Und ein bisschen Mord und Totschlag gibt es natürlich auch.

Es ist ein bisschen wie Nachhause kommen: Wir sind mal wieder in Saint-Denis – einem beschaulichen, natürlich fiktiven, Dorf im Perigord, idyllisch gelegen in einem der Seitentäler der Dordogne, früher ein reicher Weinort, jetzt kämpft man dort ums Überleben. Da kommt Bruno ins Spiel, der einst in Ehren aus der französischen Armee entlassen wurde.



Er ist Gemeindepolizist und so etwas wie die rechte Hand des Bürgermeisters. Er unterstützt die örtliche Gendarmerie und er hat in der Tat seinen ganz eigenen Stil: Sehr unorthodox ist Bruno immer auf der Suche nach dem nächsten Festschmaus, dem besten Wein und Wildbret, denn Bruno ist ein Gourmet, ein wunderbarer Koch, ein feiner Mensch, ein Frauenkenner und auch noch der Rugbytrainer. Da kommt er natürlich kaum zur Polizeiarbeit. Und jetzt, im neunten Fall, hat Bruno eine Oldtimer-Rallye organisiert, denn soviel ist ja nun sonst auch nicht los.