'Black the Knife', der Rapper? Bist du von gestern? Das ist einer aus der Generation Nelly, Ludacris, Mystikal, Busta Rhymes. Der hat Häuser, Autos, eine Modelinie, eine eigene Tequilamarke, sein eigenes Kölnischwasser. Hab's gerade aufgelegt. Wieso verziehst du dein Gesicht? Ich klär dich nur über die Eckdaten auf. 'Black the Knife' heißt richtig Calvin Right, in Inglewod drüben am Hollywood Park ist er aufgewachsen. Und bevor er ins Geschäft kam, war er bei den Damu Bloods. Anthony hat gesagt, dass ihn jemand in seinem eigenen Haus fertigmachen wollte. Und fast hätte er ihn erwischt.

Aus: "I.Q." von Joe Ide