"Kundschafter des Friedens"

Die Jungs wissen einfach wie es geht. Vier alte Herren der einstigen DDR-Auslandsspionage werden vom BND reaktiviert, um ein kniffliges internationales Problem zu lösen. Der designierte Präsident der Republik Katschekistan wurde entführt, zusammen mit einem deutschen Agenten. Die guten Kontakte der alten Ossis sollen helfen, aber auch ihre unbezahlbaren Erfahrungen in jener fernen Region, die einst zum Reich des sowjetischen Brudervolkes gehört. So treten sie voller Verachtung und mit offenen, alten Rechnungen in den Dienst des westlichen Geheimdienstes, den sie für eine totale Schlaffi-Truppe halten.