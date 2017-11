Im faszinierend kühl und tableauartig inszenierten Film wird die Handlung aus dem Russland des 19.Jahrhunderts in das viktorianische England verlegt. Katherine, eine junge Frau aus der Unterschicht, wurde in eine grausame Ehe mit einem viel älteren Mann gepresst, verliebt sich in den schönen Landarbeiter Sebastian (gespielt von dem charismatischen Musiker Cosmo Jarvis) und mordet sich unbekümmert durch den Haushalt, um ihre Liebe leben zu können. Im grandiosen Spiel von Florence Pugh in der Hauptrolle vereinen sich entfesselte Leidenschaft und Sinnlichkeit mit dem eiskaltem, amoralischen Kalkül der Entrechteten - letztlich ist es unverkennbar Klassenkampf, der hier brutal im Ehebett ausgetragen wird.