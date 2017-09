Der Jurastudent Gregor Bieneck nimmt sein Leben leicht. Er tut, was ihm Spaß macht, und sieht zu, dass er damit durchkommt. Kurz, er ist ein liebenswerter Sonnyboy, der anderen locker die Freundin ausspannt, gern Geschichten erfindet und darum auch Schriftsteller werden will - ein junger Mann, der in den Tag hinein lebt, aber dennoch keine Kompromisse macht. Als er plötzlich tatsächlich ein erfolgreicher Drehbuchautor wird und das Geldverdienen genießt, beginnt er, sich zu arrangieren. Gregor beendet sein Studium, es folgen Bücher, Filme und Fernsehspiele. Der Erfolg stellt sich ein, doch damit weist er alle Zweifel und Selbstkritik von sich.

Im Unterschied zur vorigen Geschichte erscheint mir die Sache ziemlich belanglos, ich schreibe ohne Erregung, vor allem auf Effekte und Späße bedacht…. Das Geld, das ich wieder erhalte, kommt mir erschwindelt vor. Es gibt Schlimmeres. Jurek Becker Irreführung der Behörden

Gregor gelingt es, alle irrezuführen, die Universität, seinen Verlag, ja sich selbst, nur bei seiner Frau gelingt ihm die Irreführung nicht. Lola, die Pädagogikstudentin und Lehrerin, nennt ihn ganz einfach "Hans im Glück". Letztendlich steht die Frage zwischen ihnen, wozu er überhaupt Geschichten schreibt, die sie schon tausendmal gelesen hat.

Schreibst du Überzeugungen auf, und zwar deine eigenen, oder richtest du dich nur nach Marktaussichten? Ist die Schreiberei für dich nichts anderes als ein Gefährt, um deine persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen? Jurek Becker Irreführung der Behörden

Seine frühen, in den 60er Jahren gemachten Erfahrungen mit der DEFA und dem Fernsehen ließ Jurek Becker in den Roman einfließen; das Buch ist somit auch eine literarische Fundgrube für die Kuriosa von Entscheidungsfindungen im Film- und Fernsehbereich der DDR.

Der Schriftsteller Jurek Becker

Jurek Becker wurde als Jerzy Bekker 1937 in Lódz, Polen geboren. Sein offizielles Geburtsdatum, der 30. September, ist nicht belegt. Möglicherweise hat ihn sein Vater bewusst älter registrieren lassen, um ihn vor der Deportation zu bewahren. Seine Familie kam 1939 ins Ghetto „Litzmannstadt“ (Lódz). 1943 wurde er mit seiner Mutter ins Konzentrationslager Ravensbrück deportiert, später nach Sachsenhausen, wo seine Mutter an Unterernährung starb.

Sein Vater, der in Auschwitz überlebt hatte, fand ihn 1945 mit Hilfe einer amerikanischen Suchorganisation wieder und siedelte mit ihm nach Ost-Berlin über. 1957 begann Becker ein Philosophiestudium, das er 1960 wegen Unstimmigkeiten mit der Partei abbrechen musste. Von 1960 bis 1977 lebte er als freier Schriftsteller und DEFA-Drehbuchautor in Ost-Berlin.

Sein erster Roman "Jakob, der Lügner" (1969), in dem er seine Erfahrungen im Ghetto verarbeitete, machte ihn international bekannt. Es folgten weitere Romane wie "Irreführung der Behörden" (1973) und "Der Boxer" (1976). Wegen seines Protests gegen den Ausschluss Rainer Kunzes aus dem Schriftstellerverband und gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns wurde Jurek Becker aus der SED und dem Schriftstellerverband ausgeschlossen. Nachdem sein Roman "Schlaflose Tage" in der DDR nicht erscheinen konnte, verließ Jurek Becker 1977 mit einem Zweijahresvisum die DDR.



In der BRD wurde er vor allem durch seine Drehbücher zur Fernsehserie "Liebling Kreuzberg" mit Manfred Krug bekannt. 1986 veröffentlichte er den vielbeachteten Roman "Bronsteins Kinder", bei Suhrkamp im Westen und Hinstorff im Osten. 1992 erschien "Amanda herzlos", sein letzter Roman. Jurek Becker starb am 14. März 1997 in Sieseby (Schleswig-Holstein). Für seine Romane und Drehbücher erhielt er zahlreiche Preise, u.a. den Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste der DDR (1970), den Bremer Literaturpreis (1974), den Hans-Fallada-Preis der Stadt Neumünster (1990) und den Bundesfilmpreis (1990).

Der Schauspieler Matthias Matschke

Matthias Matschke wurde 1968 in Marburg geboren. Bevor er Schauspieler wurde, studierte er zunächst die Fächer Deutsch und Religion auf Lehramt. Im Alter von 24 Jahren wechselte Matschke an die Hochschule der Künste in Berlin. Es folgten Engagements an der Volksbühne Berlin, Schaubühne am Lehniner Platz, Schauspiel Zürich und Schauspielhaus Hamburg. Seit 2011 spielt er am Wiener Burgtheater.

Im Kino spielte Matthias Matschke unter anderem in "Sonnenallee", "Soloalbum" "Boxhagener Platz" und "Vatertage". Er ist festes Ensemblemitglied der Sat.1-Comedy-Serien Ladykracher und Pastewka. Seit 2015 steht er regelmäßig als Hauptkommissar Dirk Köhler des Magdeburger Ermittlungsteams für den "Polizeiruf 110" des MDR vor der Kamera.