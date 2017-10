Der junge Friedrich Freiherr von der Trenck hat eine glänzende Zukunft vor sich, als er mit 17 Jahren als Kadett ins Regiment Gardes-du-Corps des preußischen Königs eintritt. Friedrich II. findet Gefallen an dem ehrgeizigen und begabten Mann, er macht ihn zum Offizier und zu seinem Adjutanten.

Seit ich König bin, habe ich noch kein Gesicht gesehen, dass mir so gefällt wie Ihres. Bruno Frank Trenck

Doch der ungestüme Trenck verliebt sich in die Lieblingsschwester des Königs, Prinzessin Amalie von Preußen, die seine Zuneigung erwidert. Damit durchkreuzt er die Pläne Friedrichs des Großen, der seine Schwester mit dem schwedischen Kronprinzen verheiraten will. Als Amalie aus religiösen Gründen ablehnt, bestimmt Friedrich für sie ein Leben im Kloster. Trenck fällt in Ungnade und bekommt die Rache des Königs zu spüren.

Währen des Zweiten Schlesischen Krieges nach der Schlacht bei Soor wird Trenck festgenommen und als Staatsgefangener auf die schlesische Festung Glatz gebracht. Im darauffolgenden Winter gelingt ihm die Flucht. Er führt ein unstetes abenteuerliches Wanderleben, das ihn nach Wien und an den russischen Zarenhof führt.

Friedrich der Große verfolgt seinen einstigen Günstling auch außerhalb seines Landes. Als Trenck nach dem Tod seiner Mutter nach Danzig reist, wird er abermals verhaftet und nach Mageburg gebracht, wo er neun Jahre in grausamer Festungshaft verbringt. Nach seiner Freilassung darf er preußischen Boden nicht betreten. Erst nach dem Tod des Königs, als alter Mann, sieht Trenck die einstige Geliebte, Prinzessin Amalie, noch einmal wieder.

Sie hielten beide die Augen geschlossen, sie die ihren, die nicht mehr sahen, er die seinen, die nicht mehr sehen sollten. Sie sprachen nicht, was konnte gesprochen werden! Es war ganz einerlei, wie lange man schwieg, die gleiche Ewigkeit zog ihr und ihm durch die Brust. Bruno Frank Trenck

Dennoch hält Trenck das Andenken des Königs, der seine Liebe zerstört hat, in Ehren und widmet seine Memoiren "dem Geist Friedrichs des Einzigen". Ungewöhnlich wie sein Leben ist auch sein Tod. In den Wirren der französischen Revolution wird Trenck 1794 in Paris als angeblicher Geheimagent der Preußen festgenommen und nur zwei Tage vor dem Sturz Robesspierres mit der Guillotine hingerichtet.

Mit seinen 1786 veröffentlichten Memoiren hat Friedrich Freiherr von der Trenck (1727-1794) selbst zur Legendbildung um seine Person beigetragen, zumal er seine Erlebnisse großzügig ausschmückte. Zwar erwähnt er Amalies Namen nicht, er spricht von einer "hohen Dame aus Berlin", die in liebte, doch die zeitgenössischen Leser erkannten darin die Schwester des Königs. Ob es das von ihm behauptete Liebesverhältnis wirklich gegeben hat, lässt sich historisch nicht nachweisen.

Der Schriftsteller Bruno Frank

Bruno Frank wurde 1887 in Stuttgart geboren, studierte erst Jura und erwarb dann in Tübingen den Dr. phil. Bereits als Achtzehnjähriger trat er mit einem Bändchen bemerkenswerter Gedichte "Aus der goldenen Schale" (1905) hervor. Nach weiteren Lyrikbänden begann er seine Arbeit in den Bereich der Erzählkunst zu verlegen. Der erste Weltkrieg, aus dem er krank zurückkehrte, führte zu einer längeren Schaffenspause. Die Nachkriegsjahre verlebte Bruno Frank als freier Schriftsteller zunächst in Oberbayern, ab 1926 in München. Er schrieb Novellen, Romane und Theaterstücke. Neben den vielbeachteten Erzählwerken "Tage des Königs" (1924) und "Trenck. Roman eines Günstlings"(1926), die beide um Friedrich den Großen kreisen, wurde er mit der Komödie "Sturm im Wasserglas" (1930) populär.

1933 ging er zusammen mit seiner Frau Liesl, Tochter der bekannten Schauspielerin Fritzi Massary ins Exil. Er lebte zunächst in der Schweiz, dann in Österreich und London und emigrierte 1937 nach Kalifornien. Im Ausland veröffentlichte er die Romane "Cervantes"(1934), "Der Reisepass"(1937) und "Die Tochter"(1943). Bruno Frank starb am 20. Juni 1945 in Beverly Hills.

Der Schauspieler Hans Caninenberg

Hans Caninenberg, geboren 1913 in Düsseldorf, absolvierte seine Ausbildung an der Folkwang-Schauspielschule in Essen. Nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft spielte er am Staatstheater Stuttgart und an den Münchner Kammerspielen. Es folgten Verpflichtungen unter anderem in Berlin, Frankfurt und München. Durch seine Vorliebe für englische Literatur wurden Stücke von George Bernard Shaw zeitweise zur Spezialität des Darstellers. Ab Anfang der 1960er-Jahre spielte Caninenberg immer häufiger fürs Fernsehen. Eine seiner international bekanntesten Rollen war die des Lord Guillonk in der Fernsehserie "Sandokan" (1976).



Mit seiner markanten Stimme hat Caninenberg in zahlreichen Hörspielen mitgewirkt. Seit den achtziger Jahren betätigte er sich auch als Autor. 1988 erschien sein autobiografisch gefärbter Roman "Mein unvergessener Traum". Hans Caninenberg starb 2008 in Gräfelfing bei München.