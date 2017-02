Eine namenlose Frau will mit ihrer Cousine Luise und deren Mann Hugo Rüttlinger ein paar Tage in einem Jagdhaus in den oberösterreichischen Bergen verbringen. Nach der Ankunft unternimmt Louise mit ihrem Mann noch einen Gang ins nächste Dorf - und kehrt nicht mehr zurück. Als die Frau sich am nächsten Morgen aufmacht, die beiden zu suchen, stößt sie auf eine unsichtbare Wand. Die Menschen jenseits der Wand sind regungslos in ihrer letzten Tätigkeit erstarrt, alles Leben ist ausgelöscht.



Die Wand umschließt ein großräumiges Naturgebiet aus Tälern, Wäldern und Almen. Vollkommen isoliert von jeglicher Zivilisation nimmt die Frau, umgeben von einigen ihr zugelaufenen Tieren, den Überlebenskampf auf.

Erst allmählich lernt die Städterin sich in der rauen Berglandschaft zurechtzufinden. Sie muss ungewohnte und anstrengende Arbeiten verrichten, um für sich und die Tiere zu sorgen: Kartoffeln anbauen, Heu machen, auf Jagd gehen. Gewissenhaft zählt sie die Tage, zieht die Uhren auf, hält das Haus sauber und klammert sich an die "Reste menschlicher Ordnung". Um in der völligen Isolation den Verstand nicht zu verlieren, fängt sie während des dritten Winters an, einen Bericht über ihre Erlebnisse zu verfassen.

Ich habe diese Aufgabe auf mich genommen, weil sie mich davor bewahren soll, in die Dämmerung zu starren und mich zu fürchten. Denn ich fürchte mich. Von allen Seiten kriecht die Angst auf mich zu, und ich will nicht warten, bis sie mich erreicht und überwältigt. Maren Haushofer Die Wand

Detailliert schildert die Ich-Erzählerin alltägliche Vorgänge, reflektiert über die gemachten Erfahrungen, ihre Ängste und Sorgen. Sie wirft einen kritischen Blick auf ihr früheres Leben und distanziert sich immer mehr von der Frau, die sie einmal war.

Marlen Haushofer geht der Frage nach, was den Mensch zum Menschen macht. Ihr Roman trägt Züge von Science Fiction, Utopie und Robinsonade. In einer klaren, präzisen Sprache beschreibt die Autorin den individuellen Wandlungsprozess einer Frau, die durch die Umstände gezwungen ist, sich zu verändern. Die Wand ist Bedrohung und Schutz zugleich, die erzwungene Isolation gibt der Protagonistin auch die Chance für einen Neubeginn.

"Die Wand" ist Maren Haushofers erfolgreichstes Werk. Bei der Erstveröffentlichung im Jahr 1963 erregte das Buch nur wenig Aufmerksamkeit. Ab Mitte der 1970er-Jahre entwickelte sich der Roman zum Kultbuch der feministischen Frauenliteratur, mit der Neuauflage 1983 weckte er auch das Interesse der Friedens- und frühen Ökobewegung. 2012 hat Regisseur Julian Roman Pölsler den Stoff mit einer beeindruckenden Martina Gedeck in der Hauptrolle kongenial verfilmt.

Die Schriftstellerin Marlen Haushofer

Marlen Haushofer wurde am 11. April 1920 in Frauenstein, Oberösterreich, geboren. Ihr Vater Heinrich Frauendorfer war Revierförster, ihre Mutter Maria Kammerzofe bei einer Angehörigen des Hochadels. Ab 1930 besuchte Haushofer ein Internat in Linz und legte 1939 die Matura ab. Ein 1940 begonnenes Studium der Germanistik und Kunstgeschichte an der Universität Wien brach sie 1941 wieder ab, im selben Jahr wurde ihr erster, unehelicher Sohn geboren. Im November 1941 heiratete sie den Medizinstudenten Manfred Haushofer. 1947 übersiedelte die Familie nach Steyr.

Seit 1946 veröffentlichte Marlen Haushofer Kurzgeschichten in Zeitschriften. Ihr Mann tat dies als Hobby ab, doch 1952 schaffte Marlen Haushofer mit der Novelle "Das fünfte Jahr" den Durchbruch als Schriftstellerin. Haushofer erhielt einige Literaturpreise, unter anderem den Arthur-Schnitzler-Preis und den Großen Staatspreis für Literatur in Österreich. Doch erst in den Achtziger-Jahren schenkte man ihrem Werk mit der Entwicklung der Frauenliteraturforschung größere Aufmerksamkeit. Maren Haushofer starb am 21. März 1970 in Wien.

Die Sprecherin Elisabeth Schwarz

Elisabeth Schwarz, geboren 1938 in Stuttgart, absolvierte ihre Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Sie hat an allen großen deutschen Bühnen gespielt, darunter den Münchner Kammerspielen und am Hamburger Thalia Theater. 2004 bis 2006 wirkte sie in der Salzburger Inszenierung des "Jedermann" mit. Im Kino war sie zuletzt in "Der Baader Meinhof Komplex" (2008), sowie der Mundartkomödie "Die Kirche bleibt im Dorf" (2012) zu sehen. Als Synchronsprecherin lieh sieh ihre Stimme unter anderem Meryl Streep und Geraldine Chaplin.