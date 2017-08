Wissenschaft und Abenteuer

Cover der Originalausgabe Bildrechte: MDR "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" erschien erstmals 1864 bei Pierre-Jules Hetzel in Paris als zweiter Band der Reihe "Voyages extraordinaires" ("Außergewöhnliche Reisen"). Wie auch die späteren Erfolgsromane besticht das Werk durch die gelungene Verbindung wissenschaftlicher Erkenntnisse mit einer phantastischen Abenteuergeschichte. Jules Verne bezieht sich darin auf die seinerzeit noch weit verbreitete, wenn auch bereits umstrittene Hohlwelttheorie. Deren Anhänger, unter ihnen Gelehrte wie der Astronom Edmund Halley oder der Mathematiker Leonhard Euler, gingen davon aus, dass die Erde keine feste Kugel, sondern im Inneren hohl und über verschiedene Öffnungen, etwa im Bereich der Pole, zugänglich sei. Längst wissenschaftlich widerlegt, bietet die Hohlwelttheorie heute vor allem Stoff für phantastische Literatur und Verschwörungstheorien.



Jules Verne entwickelte seine zur Entstehungszeit futuristisch anmutenden Ideen aus der Gegenwart. Viele der visionären Reisen, die er in seinen Werken beschrieb – um die Erde, in die Tiefen der Ozeane oder zum Mond – wurden längst von der Wirklichkeit eingeholt. Seine Reise zum Mittelpunkt der Erde bleibt im Reich der Phantasie.

Der Schriftsteller Jules Verne

Jules Verne wurde am 8. Februar 1828 in Nantes geboren. Er studierte Jura in Paris, wo er Alexandre Dumas den Älteren kennenlernte, mit dem er Dramen und Opernlibretti schrieb. Sein erstes Bühnenstück hatte 1850 im Théâtre Historique Premiere. Statt die Kanzlei seines Vaters zu übernehmen, wurde er 1852 Sekretär am Theatre Lyrique und war ab 1855 als Börsenmakler tätig.

Jules Verne Bildrechte: dpa Seinen literarischen Ruhm begründete sein 1863 erschienener Roman "Fünf Wochen im Ballon". Im selben Jahr nahm ihn der Verleger Pierre-Jules Hetzel unter Vertrag. Für ein festes Monatsgehalt musste Verne ihm jährlich drei, später zwei Romane liefern. Innerhalb von 40 Jahren verfasste er über sechzig Romane, darunter zahlreiche Bestseller. Mit seinem umfangreichen Werk zählt Jules Verne neben Kurd Laßwitz und H. G. Wells zu den Begründern der Science-Fiction-Literatur. Er starb am 24. März 1905 in Amiens.

Vernes Reisen als akustische Expedition

