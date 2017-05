Das Wort Widerfahrnis bezeichnet ein Ereignis, dem ein Mensch ohne sein eigenes Zutun ausgesetzt ist und das sein Leben von diesem Zeitpunkt an entscheidend verändert. In Bodo Kirchhoffs Novelle gibt es einige solcher Ereignisse.

Der Protagonist Reither, ein Mann in den späten Sechzigern, bis vor kurzem Kleinverleger in einer Großstadt, hat sich in ein Altersdomizil am Tiroler See zurückgezogen. Eines Abends, er hat sich gerade eine Flasche apulischen Wein aufgemacht, glaubt er vor seiner Wohnung Schritte zu hören, nach einer Weile klingelt es.

Eine Nachbarin steht vor der Tür: Leonie Palm, Anfang sechzig, bis vor kurzem Besitzerin eines Hutladens, den sie schließen musste, weil es keine Hutgesichter mehr gibt. Die Dame will ihn für ihren Lesekreis gewinnen. Spontan beschließen sie, mit Leonie Palms Dreier-BMW-Cabrio eine nächtliche Spritztour zum Aachensee zu machen. Von dort fahren sie immer weiter Richtung Süden, die Adria entlang, bis nach Sizilien. Sie rauchen, fahren, reden und reflektieren ihr bisheriges Leben.

Erinnerungen sollten wie Abschnitte in einem Handbuch sein, nur dazu dienen, in bestimmten Situationen die richtigen Worte in richtiger Reihenfolge zu sagen, aber es sind Einflüsterungen, die einen betören oder mit Schmerz erfüllen oder beides. Bodo Kirchhoff Widerfahrnis

Beide tragen schwer an ihrer Vergangenheit, den Verletzungen, Versäumnissen und Schicksalsschlägen. Leonie Palm hat ihre erwachsene Tochter durch Suizid verloren, Reither hat einst eine Freundin zur Abtreibung gedrängt.

Auf der Italienreise dürfen beide das Glück einer späten Liebe erleben. Doch just in dem Moment, als sie sich näher kommen, bricht unvermittelt die Realität ein. In Catania begegnen Reither und Palm einem Flüchtlingsmädchen, dass sich ihnen anschließt. Und die Geschichte nimmt plötzlich eine andere Wendung.



Für die Novelle "Widerfahrnis" wurde Bodo Kirchhoff mit dem Deutschen Buchpreis 2016 ausgezeichnet. Die vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergebene Auszeichnung gilt als eine der wichtigsten des Landes. In der Begründung der Jury heißt es:

Kirchhoffs 'Widerfahrnis' ist ein vielschichtiger Text, der auf meisterhafte Weise existentielle Fragen des Privaten und des Politischen miteinander verwebt und den Leser ins Offene entlässt. Aus der Begründung der Jury Deutscher Buchpreis 2016

Der Schriftsteller Bodo Kirchhoff

Bodo Kirchhoff, 1948 in Hamburg geboren, studierte Heilpädagogik in Frankfurt am Main und promovierte 1978 über Jacques Lacan und den Begriff des Widerstands. 1979 erste Veröffentlichung im Suhrkamp Verlag. Kirchhoff schrieb zunächst Theaterstücke, es folgten Essays, Erzählungen und Romane.

Bodo Kirchhoff Bildrechte: Claus Setzer Sein Durchbruch gelang ihm 1990 mit dem Bestseller-Roman "Infanta". In diesem Buch finden sich erstmal drei Themenbereiche, die fortan sein Schaffen prägen: obsessive Liebe, gewaltsamer Tod und exotische Schauplätze. Beachtung fand auch Kirchoffs Roman "Der Sandmann" (1992). Mit seinem im Jahr 2000 erschienen "Schundroman" verfasste Kirchhoff eine geistreiche Parodie der Trivialliteratur. Zu seinem viel beachteten Spätwerk zählen "Die Liebe in groben Zügen" (2012) und "Verlangen und Melancholie" (2014).



Kirchhoff hat viele renommierte Preise gewonnen, u.a. den Kritikerpreis für Literatur, den Preis der LiteraTourNord und die Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz. 1994/95 war Kirchhoff Dozent der Frankfurter Poetik-Vorlesungen. Er lebt in Frankfurt am Main und am Gardasee. In Italien gibt er, gemeinsam mit seiner Frau, Kurse für Kreatives Schreiben.

Der Sprecher Frank Arnold

Frank Arnold, in Berlin geboren, studierte dort Philosophie und Theaterwissenschaften und anschließend an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch". Er inszenierte Schauspiele und Opern, unter anderem in Berlin, Wien, München und Seoul (Koreanisches Nationaltheater). Frank Arnold ist Sprecher für die Kultursendungen "Aspekte", "artour" und "Titel, Thesen, Temperamente", außerdem Offstimme in Dokumentarfilmen und hat viele erfolgreiche Hörbücher gelesen. 2014 wurde er für "Landgericht" von Ursula Krechel, Audiobuch Verlag, Freiburg, mit dem Deutschen Hörbuchpreis als bester Interpret ausgezeichnet.