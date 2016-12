Lukas Kümmel geht in die zweite Klasse der Johannes-Spektakel-Schule. Er will später Zauberkünstler oder Indianerhäuptling werden. Deswegen ist er immer Geheimnissen auf der Spur, übt sich in Zauberkunststücken, findet eine Tarnkappe, pflanzt einen Löwengarten, fängt - beinahe - einen Elefanten und reitet - beinahe - auf einem wilden Mustang. Leider geht dabei viel schief, und Lukas wird oft ausgelacht. Doch dann kommt sein großer Auftritt während einer Zaubervorstellung...

Janosch veröffentlichte "Lukas Kümmel" 1968 im Georg Bitter Verlag. Ein Jahr später stand es auf der Nominiertenliste für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Der "Kümmel-Luki" wurde dann auch animiert - für die 21. Episode von "Janoschs Traumstunde". Die berühmte Zeichentrickserie wurde erstmals 1986 auf ARD ausgestrahlt. 2014 erschien eine neue Ausgabe der Geschichte im Little Tiger Verlag.

Der Mäusesheriff

Buchcover Bildrechte: Little Tiger Verlag So mancher glaubt, ein Sheriff müsste groß sein und beachtliche Muskeln aufweisen. Ist aber nicht so. Der legendäre Mäusesheriff ist so klein, er wurde eines Tages unter einem Hundepilz in der Nähe von Regensburg aufgefunden. Und er hat alles, was er braucht: einen Sheriffstern und passende Sporen. Alles Weitere findet sich.

Über Thomas Bille

Thomas Bille Bildrechte: MDR/Marco Prosch Thomas Bille wurde 1961 in Münster/Westfalen geboren. Nach seinem Schulabschluss absolvierte er eine Lehre zum Metallformer und Metallgießer in der Fachrichtung Kunstguss bei der Kunstgießerei Schwab in Münster-Sprakel.



Später studierte er Journalistik an der Universität Dortmund und machte ein Volontariat beim Hessischen Rundfunk. Von 1986-1992 war Thomas Bille freier Autor beim Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel Frankfurt am Main/Leipzig. Seit 1992 arbeitet er für den MDR Hörfunk. Er moderiert unter anderem die Tagesjournale auf MDR KULTUR sowie das MDR KULTUR-Café und seit 1999, im Wechsel mit Evelyn Fischer, auch das Kulturmagazin "artour" im MDR Fernsehen.

Über Janosch

Horst Eckert wurde 1931 in Hindenburg, Oberschlesien (heute Zaborze), geboren. Nach dem Krieg absolvierte er eine Schmiede- und Schlosserlehre und arbeitete nach seiner Aussiedlung als Hilfsarbeiter in einer Textilfabrik. Eine Zeit lang besuchte er eine Textilfachschule in Krefeld. Seine Künstlerlaufbahn begann in den 50er-Jahren in München.