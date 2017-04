Bobrowskis Prosa in der Lesezeit

In der Lesezeit sendet MDR KULTUR eine Auswahl der Prosatexte Johannes Bobrowskis, darunter die Erzählungen "Der Tänzer Malige", "Der Mahner" und "Das Käuzchen", sowie Auszüge aus seinen beiden Romanen "Lewins Mühle" und "Litauische Claviere". Darin setzt sich der Schriftsteller auf unterschiedliche Weise mit der schuldhaften Vergangenheit der Deutschen im östlichen Europa auseinander.

Der "Tänzer Malige" erzählt von einem Soldaten im Zweiten Weltkrieg, der sich entscheidet, einem Juden zu helfen und sich selbst in Gefahr bringt. Die Erzählung "Der Mahner" (1967) spielt 1932 im ostpreußischen Königsberg. Ein litauischer Stadtstreicher warnt die Bevölkerung ein halbes Jahr vor der Machtergreifung vor den Nationalsozialisten, doch seine Warnung wird nicht gehört.

In "Levins Mühle" geht Bobrowski auf seiner Spurensuche noch weiter zurück in die Vergangenheit. Der Roman spielt im Westpreußen des Jahres 1874 und erzählt, angelehnt an die eigene Familiengeschichte, vom Konflikt eines deutschen Mühlenbesitzers mit seinem jüdischen Konkurrenten.

Die Geschichte "Das Käuzchen" führt ins Berlin der Nachkriegsjahre, Bobrowski schildert seinen Alltag in Berlin-Friedrichshagen, doch zugleich thematisiert er die Erinnerung an die verlorene Heimat.

Du hast die litauischen Lieder vor, plötzlich, mitten am Tag, das Essen ist auf dem Feuer, nachher kommen die Kinder aus der Schule ... Sag doch, wie leben wir hier? Nimmt man das Vaterland an den Schuhsohlen mit? Johannes Bobrowski Das Käuzchen

Der Schriftsteller Johannes Bobrowski

Am 9. April 1917 wurde Johannes Bobrowski als Sohn eines Eisenbahnbeamten in Tilsit (heute Sowjetsk) geboren. Nach dem Abitur in Königsberg, studierte er Kunstgeschichte in Berlin. Jäh beendet wurde sein Studium mit seiner Einberufung im Jahr 1939. Er kehrte erst 1949 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft zurück.

Johannes Bobrowski, 1964 Bildrechte: Johannes-Bobrowski-Gesellschaft /Lütfi Özkök In Ostberlin arbeitete er als Lektor, zunächst im Altberliner Verlag Lucie Groszer, ab 1959 im Union Verlag. 1955 erschienen seine ersten Gedichte. Die Gruppe 47 lud ihn 1961 nach Westdeutschland ein, wo er öffentlich auftrat. Für das Gedicht "Im Strom" erhielt er 1962 den Alma-Johanna-König-Preis sowie den Preis der Gruppe 47. Für "Levins Mühle" wurde Bobrowski mit dem Heinrich-Mann-Preis der Ostberliner Deutschen Akademie der Künste und dem Internationalen Charles-Veillon-Preis (Zürich) ausgezeichnet.



Bobrowski war einer der wenigen Autoren, dessen Bücher parallel in der DDR und in der Bundesrepublik erschienen. Der zunehmende Erfolg in beiden deutschen Staaten rief das Interesse der Staatssicherheit auf den Plan. Bobrowski trat in den Deutschen Schriftstellerverband der DDR ein, was er bis dahin vermieden hatte. Er sah sich immer als deutscher Dichter, der sich von keinem System vereinnahmen lassen wollte.



Johannes Bobrowski starb am 2. September 1965 in Berlin-Köpenick. Er wurde auf dem Christophorus-Friedhof in Berlin-Friedrichshagen beigesetzt.

Der Sprecher Jürgen Hentsch

Jürgen Hentsch wurde am 17. März 1936 in Görlitz geboren. Nach seiner Ausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" und Engagements an verschiedenen DDR-Bühnen wurde er 1966 ans Deutsche Theater in Berlin geholt. Sein Filmdebüt gab er 1965 in der DEFA-Produktion "Karla".

Jürgen Hentsch Bildrechte: MDR/Dabdoub Mitte der 1980er-Jahre verließ Jürgen Hentsch die DDR. Seine Schauspiellaufbahn setzte er im Westen erfolgreich fort, stand im Wiener Burgtheater und bei den Münchner Kammerspielen auf der Bühne. Außerdem war er in zahlreichen Film- und Fernsehrollen zu erleben, so als Physiker Werner Heisenberg in "Ende der Unschuld" (1990) oder als Herbert Wehner im Brandt-Politikfilm "Im Schatten der Macht" (2003). Für seine Rolle als Heinrich Mann in "Die Manns - Ein Jahrhundertroman" wurde er 2002 u. a. mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.



Daneben beeindruckte Jürgen Hentsch als Hörspielsprecher mit seiner dunklen, samtenen Stimme. Beim MDR hat er unter anderem in Bulgakows "Der Meister und Margarita" (1998) oder in Joseph Roths "Hiob"(1999) mitgewirkt. Für die Lesezeit hat er Philip Roths "Der menschliche Makel" (2003) und Stefan Zweigs "Sternstunden der Menschheit" (2008) eingelesen. Jürgen Hentsch starb am 21. Dezember 2011.



Der Sprecher Jürgen Holtz

Jürgen Holtz wurde am 10. August 1932 in Berlin geboren und wuchs dort auf. Nach dem Abitur studierte er am Theaterinstitut Weimar und an der Theaterhochschule Leipzig. Erste Theaterengagements führten ihn nach Erfurt, Brandenburg/Havel und Greifswald.

Jürgen Holtz Bildrechte: Foto:MDR/Dabdoub Von 1964-1966 war Jürgen Holtz an der Ostberliner Volksbühne am Luxemburgplatz, danach am Deutschen Theater in Ostberlin. Zu seinen wichtigsten Rollen in den 60er und 70er Jahren zählen die Titelrolle in der Benno-Besson-Uraufführungsinszenierung von Peter Hacks' "Moritz Tassow" (1966) und der Angelo in Adolf Dresens Inszenierung von Shakespeares "Maß für Maß" (1968).



1974 wechselte Jürgen Holtz an das "Berliner Ensemble" und spielte dort u. a. den Diener Jean in Strindbergs "Fräulein Julie" (1975). Diese Inszenierung von B. K. Tragelehn und Einar Schleef wurde verboten. 1977 kehrte er an die Volksbühne zurück und überzeugte hier vor allem in Heiner-Müller-Stücken.



1983 reiste Jürgen Holtz aus der DDR aus und erhielt am Residenztheater in München sein erstes bundesdeutsches Engagement. Seit 1995 arbeitete Jürgen Holtz wieder am Deutschen Theater Berlin, seit 2000 am Natrionaltheater Mannheim. Er spielt auch regelmäßig am Berliner Ensemble.

Bekannt wurde er einem breiten Publikum als gesamtdeutscher Nörgler "Motzki" in der gleichnamigen ARD-Serie (1993), die Wolfgang Menge schrieb.

Bei MDR KULTUR hat Jürgen Holtz als Sprecher unter anderem in der Hörspielinszenierung von Bulgakows "Der Meister und Margarita" (1998) und in Jósef Ignacy Kraszewskis "Gräfin Cosel" mitgewirkt.