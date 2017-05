Wolfgang Hilbig wurde am 31. August 1941 in Meuselwitz/Thüringen geboren. Sein Vater war im Zweiten Weltkrieg bei Stalingrad eingesetzt und galt seitdem als vermisst. Nach der achtklassigen Volksschule in Meuselwitz machte Hilbig eine dreijährige Lehre als Bohrwerkdreher. Nach seinem Dienst bei der NVA arbeitete er als Schlosser und Heizer; seit 1980 als freiberuflicher Schriftsteller. Hilbig gilt als einer der bedeutendsten Dichter Deutschlands. Sein Thema und Trauma zugleich war die DDR. Er sei "Autor der wichtigsten, unheimlichsten Bücher über die Landschaft, die Menschen, die Nachtseiten der untergegangenen DDR", schrieb DIE ZEIT. 1985 übersiedelte er in die Bundesrepublik. Hilbig starb am 2. Juni 2007 in Berlin.

Thomas Thieme, 1948 in Weimar geboren, studierte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Es folgten zahlreiche Theaterengagements u.a. in Magdeburg und Halle. 1984 verlies er die DDR. Mitte der 1980er-Jahre begann seine Karriere, erst bei Adolf Dresen in Frankfurt am Main, später spielte er an allen großen deutschsprachigen Bühnen, von Berlin bis Wien und in zahlreichen Kinofilmen und Fernsehproduktionen, so unter anderem in "Das Leben der Anderen". Im ZDF-Film Der Mann aus der Pfalz verkörperte er Helmut Kohl während der Wendezeit 1989. In der Agentenkomödie Kundschafter des Friedens (2016) spielte er an der Seite von Henry Hübchen und Michael Gwisdek einen pensionierten DDR-Auslandsspion, der es noch mal wissen will.