Mike ist ein Loser aus dem Bilderbuch. Er verliert seinen Job in der Waschanlage, muss aus der Wohnung raus und seine geliebte Frau lebt seit neun Jahren mit einem Schnösel. Mike spielt das als "Beziehungspause" herunter. In dieser herrlichen Komödie von Nico Sommer zeigt der für solche Rollen geradezu geborene Peter Trabner ("Dicke Mädchen") diesen Mike als einen herzlich erfolglosen, aber liebenswerten Mann, der seine Welt zusammenhalten will, auch wenn die längst vollständig aus den Fugen geraten ist.