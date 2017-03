Marija hat einen großen Traum: Die junge, ukrainische Frau will in Dortmund einen eigenen Friseursalon eröffnen. Um an das nötige Geld zu kommen, ist ihr fast jedes Mittel recht, kleine Diebstähle, Verkauf des eigenen Körpers. Marija, die mit kaltem, entschlossenem Blick durch dieses gelungene Debüt des Schweizer Regisseurs Michael Koch geht, unterdrückt ihre Gefühle und ihr Gewissen. Sie lebt in der rauen Dortmunder Welt der Deklassierten und Illegalen, sie strampelt sich ab, um nicht unterzugehen.

Michael Koch führt uns dokumentarisch genau, aber nie voyeuristisch in dieses Milieu, in dem Ungerechtigkeit und harter Existenzkampf herrschen. In der problematischen Freundschaft mit einem Ex-Knacki, den Georg Friedrich mit proletarischer Glaubwürdigkeit spielt, öffnet sich Marija, zeigt auch andere, menschlichere Seiten, die für sie gefährlich werden könnten. Die aus Russland stammende Margarita Breitkreiz, die an der Ernst-Busch-Schauspielschule studierte und an der Volksbühne spielte, macht ihre Marija zum Ereignis: Das eindringliche Porträt einer Frau, die sich Gefühle versagt, um nicht gefressen zu werden.