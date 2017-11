Die wüsten nationalistisch-ultra-orthodoxen Proteste schon vor der Premiere laufen beim Ansehen dieses opulenten zaristischen Bilderbogens schnell ins Leere. "Mathilde" ist keine filmische Majestätsbeleidigung. Im Gegenteil, der 2000 heiliggesprochene letzte Zar von Russland, von Lars Eidinger wunderbar einfühlsam gespielt, erscheint in dieser Affäre mit der schönen Ballerina Mathilde als überaus menschlich, weich und bedauernswert - vielleicht zu sehr, wenn man bedenkt, was für ein erzreaktionärer, sturer, royalistisch verblendeter Typ er in Wirklichkeit war.