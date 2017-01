Zwei Malerfürsten treffen im Januar in Leipzig aufeinander: Max Klinger und Markus Lüpertz. Der archaisch agierende Lüpertz beschäftigt sich seit langem mit dem Werk Klingers, dessen berühmte Beethoven-Skulptur im Museum der bildenden Künste steht. Lüpertz' 2015 aufgestellte Beethoven-Skulptur vor dem Museum polarisierte in Leipzig, wie zu erwarten war. Nun kommt weiterer Zündstoff hinzu, eine große Ausstellung mixt und präsentiert die Arbeiten beider Künstler.

Markus Lüpertz: Mozart Bildrechte: Museum der bildenden Künste

So zieht Markus Lüpertz mit rund 30 Skulpturen, 20 Gemälden sowie 50 Zeichnungen ins Museum ein. Er trifft in zwei Museumsetagen auf das Werk Klingers, das in einer umfangreichen Sammlung im Museum bewahrt wird. Gemälde, Skulpturen, Grafiken sowie Originalgipse sind darunter, schließlich wird in der Graphischen Sammlung die weltweit größte Sammlung an Zeichnungen Max Klingers verwahrt. Eine Auswahl von Zeichnungen beider Künstler wird zudem in einer Kabinettausstellung präsentiert.