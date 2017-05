Juan Martín ist heute 73. Als Links-Aktivist saß er unter der Militärdiktatur in Argentinien (1976-1983) selbst im Gefängnis. Erst seit kurzem äußert er sich öffentlich über seinen Bruder, jetzt erschien das Buch über "seinen Che", das er gemeinsam mit der französischen Journalistin Armelle Vincent geschrieben hat. Er wartet nicht mit spektakulären Enthüllungen auf. Er erlaubt intime Einblicke in das Leben einer ungewöhnliche Familie in Buenos Aires, aus der einer der ungewöhnlichsten Menschen des letzten Jahrhunderts kam, ein Revolutionär, der Juan Martín zufolge auch ein politischer und sozialer Denker war, was immer unterschätzt werde - und der schließlich einen hohen Preis zu zahlen hatte.

Der Mythos ist unzerstörbar", sagt er, "Man kann nur eines machen: Ihn mit Leben füllen, dem Bild wieder einen Inhalt geben, mit menschlichen Charakterzügen, mit Politik, mit Wissen.

"Wir Guevaras lebten frei wie die Vögel"

So erfahren wir, dass Ernesto Rafael Guevara de la Serna ein lebhafter Junge war. Immer in Bewegung, trotz seiner Asthma-Erkrankung. Von der Mutter wird er zärtlich "Ernestito" genannt. Überhaupt: Die Eltern: Exzentrische Bohemiens sind sie. Der Vater - ein Geschäftsmann, der öfter mal bankrott geht. Die Mutter - aus aristokratischem Hause, zugleich eine moderne, selbstbewusste Frau mit kurzem Haarschnitt, die selbst Auto fährt – und vernarrt ist in den Ältesten, den sie später, als er seiner politischen Mission folgt, schmerzlich vermissen wird. "Wir Guevaras", so erzählt es Juan Martín, "lebten frei wie die Vögel in der Luft". Die Mutter gibt die Losung aus: "Wir haben einen schlechten Ruf, aber wir machen uns nichts draus."

Juan Martín Guevara Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Man brachte uns bei, Haltung zu zeigen und auch mal gegen den Strom zu schwimmen, wenn wir von einer Sache überzeugt waren. Wir sollten unseren eigenen Weg gehen. Ernesto nahm sich das besonders zu Herzen. Juan Martín Guevara

Juan Martín kann sich erinnern an die vielen politischen Diskussionen zuhause, über die spanische Republik, den Franquismus, die Sowjetunion, die Formen der Anarchie - und das "Konglomerat verschiedener Meinungen". Mitten drin und umgeben von Büchern wächst Juan Martíns 15 Jahre älterer Bruder heran, der seinen Worten zufolge stets zu Ende bringt, was er sich vornimmt. Und der kein Risiko scheut, weder bei seinen Reisen auf einem verrosteten Motorrad durch Lateinamerika, wo er das Abenteuer sucht, aber Armut und Ausbeutung findet, noch, als er sich in den fünfziger Jahren Fidel Castros revolutionärer Bewegung zur Befreiung Kubas anschließt.

In steter Sorge

"Mein Bruder Che" - eine Familiengeschichte Bildrechte: Klett Cotta Verlag Seine Familie lebt in steter Sorge. Denn in Buenos Aires treffen immer wieder Nachrichten vom Tod Ernestos ein. Doch der lebt und kämpft, inzwischen als Comandante. Im Dezember 1958 lässt er bei Santa Clara einen mit Waffen und Munition beladenen Zug entgleisen und schneidet Diktator Fulgencio Batista so von jedem Nachschub ab. Wenig später ist Batista Vergangenheit. Im Januar 1959, nach dem Sieg der kubanischen Revolution, reist die ganze Familie zur Siegesfeier nach Havanna. Mit dabei ist auch Juan Martín, die Aufbruchstimmung hat er bis heute nicht vergessen.

"Sieg oder Tod"

Fidel Castro (r.) und Che Guevara in den sechziger Jahren Bildrechte: IMAGO Als Industrieminister will Che Guevara Kuba umbauen, die Ausbeutung der Landarbeiter beenden, Gleichheit und Gerechtigkeit schaffen. Sein Ideal: der "neue Mensch", der freiwillige Arbeit leistet zum Wohl der Gemeinschaft. Wie er selbst. Aus seinen Briefen erfährt die Familie, wie schwer sich dieses Ziel erreichen lässt. Denn Politik ist seine Sache nicht. Seine Ansätze einer Planwirtschaft gehen nicht auf, seine kritischen Äußerungen zur UdSSR sind unerwünscht. Es kommt zum Bruch mit Castro.

1965 sieht ihn die Familie zum letzten Mal, bevor Che Kuba, aber auch seiner Familie und den Kindern den Rücken kehrt. Er will die Revolution in die Welt tragen, scheitert damit im Kongo, bricht zu seiner letzten Mission auf: Zu den bitterarmen Bauern in Bolivien. In der Hoffnung, sie zum Aufstand bewegen zu können, irrt er mit nur etwa 50 Gefolgsleuten durch das unwirtliche Hochland, kämpft im Dschungel vor allem gegen Hunger und Auszehrung. Aber Aufgeben? Niemals. "Victoria o Muerte" - "Sieg oder Tod". Anhänger finden sich kaum, schließlich werden die Guerilleros sogar verraten. Zynisch präsentieren die Militärs die Leiche des Che, nachdem sie ihn gefasst und am 9. Oktober 1967 erschossen haben. Die Fotos gehen um die Welt. Auch nach Buenos Aires. Die Familie will es zunächst nicht wahr haben, erinnert sich Juan Martín Guevara:

Am nächsten Morgen kaufte ich die Zeitung mit dem Foto. Und da war kein Zweifel: Das war er. Juan Martín Guevara

Populärer denn je

Mit 39 Jahren stirbt Che Guevara. Und ein Mythos wird geboren. Sein Name wird zum Synonym für Revolution, fürs Andersdenken und fürs Auflehnen gegen das Establishment. Sein Konterfei schmückt westliche Studentenbuden und sozialistische Jugendzimmer. Juan Martín Guevara, daheim in Argentinien, redet während der blutigen Militärdiktatur lieber nicht über seinen Bruder. Als Regimegegner sitzt er acht Jahre im Gefängnis. Er schweigt noch lange nach seiner Freilassung, führt ein einfaches Leben und arbeitet als Lastwagenfahrer. Heute, sagt er, lebe er nicht im Schatten, sondern im Licht seines Bruders. Dass der letzten Endes mit seiner Mission gescheitert ist, ist für ihn nicht das Wesentliche. Dafür spricht aus seiner Sicht, dass Che in Südamerika angesichts der großen sozialen Spannungen heute populärer sei denn je.