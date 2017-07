Das junge deutsch-georgische Regie-Duo und Ehepaar, Simon Groß und Nana Ekvtimishvili, hat bereits mit dem Erstling "Die langen hellen Tage" (2013) eine erstaunliche Kinogeschichte erzählt. Damals ging es um den Einbruch des Krieges in den Alltag junger Mädchen. In ihrem neuen, ebenso meisterhaften Film geht es um eine reife Frau.

Manana, Lehrerin für georgische Literatur, steht kurz vor ihrem 52. Geburtstag und teilt ihrer verblüfften Familie mit: "Ich will nicht länger mit euch leben." Sie zieht aus der drangvollen Enge dieser Wohnung in Tbilissi aus, verlässt drei Generationen, sieben Menschen in drei Räumen lebend, trennt sich von der dominanten Großmutter und dem verständnislosen Mann (der großartige Merab Ninidze).