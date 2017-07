Bedouine: "Bedouine"

Bedouines Musik ist klangliche Zurückhaltung. Alles ist dezent. Die Instrumente agieren fast schon devot, niemand will sich in den Vordergrund drängen. Nicht mal die Stimme. All das macht den Sound von Bedouine so herrlich schwerelos, so leicht und schwebend aber eindringlich zugleich. Songs die bewusst streicheln, schmeicheln und so ganz gezielt Wirkung erzeugen.

Label: Caroline

CD-Bestellnummer: 5766967 Bildrechte: Caroline Bedouine ist Azniv Korkejin. In Aleppo, Syrien auf die Welt gekommen als die Stadt noch stand. Ihre Eltern gingen früh nach Saudi-Arabien. Dort wuchs sie schon in einem sehr amerikanisch geprägten Viertel auf, später siedelte die Familie konsequent in die USA. Dort lebt Azniv gerade in L.A. und arbeitet aus Toningenieurin. Unter anderem vertont sie Computerspiele, produziert Soundeffekte und dramatische Musikfetzen für spannende Spielmomente. Das steht in krassem Gegensatz zu ihrer eigenen Musik, einem zart-sanften Country-Folk mit Leonard Cohen-Einfluss. (hp)

Fleet Foxes: "Crack Up"

Label: Nonesuch

CD-Bestellnummer: 558777-2 Bildrechte: NONESUCH Gegniedel! Verkopftes Psycho-Geschwurbel mit der höchst unsympathischen "Weil-Wir-Es-Können" Attitüde der schon immer suspekten Klassenbesten. So sehen die Kritiker das neue, dritte Album der Fleet Foxes aus Seattle. Und es ist schon ein schwer verdaulicher Brocken, den sie einem da vorsetzen. "Crack Up" verlangt gleich in den ersten knapp 15 Minuten alles an Konzentration und Willen ab. Da muss man sich durch scheinbar willkürliche Tempiwechsel durcharbeiten, Experimente zwischen tiefem Geflüster und um unsichtbare Ecken schlurfende Gitarren ertragen. Drei Stücke, die wie ein kompliziert verschnürtes Paket daherkommen. Kaum zu öffnen, aber sprichwörtlich reizend – man will unbedingt da rein. Dafür klingt das alles zu verheißungsvoll. Was sich dahinter verbirgt, MUSS gut sein. Und dann! Dann folgen in "Kept Womand" die wohl schönsten ersten 45 Sekunden eines Songs seit langem. Ein Triolen-Loop von Gitarre und Piano mit einem sanften Gesang der versöhnt und gleichzeitig wir ein Schlüssel zur Geheimtür des ganzen Albums funktioniert. Dieses Album ist ein Rausch. Psychodelische Referenzen und Prog-Anleihen treffen auf zeitgemäßen Indie-Folk und wirken dennoch sonderbar entrückt. Weil sie es können! (hp)

Claudia Koreck: "Holodeck"

Label: Honu Lani Records

CD-Bestellnummer: 4260322420146 Bildrechte: HONU LANI RECORDS Das wird nicht leicht für Claudia Koreck! Mit ihrem neuen Album, achten Album, wagt sie einen gefährlichen Schritt. Und ist dabei doch bemerkenswert konsequent. Koreck hat seit ihrem Debut vor fast genau zehn Jahren vor allem in ihrer bayrischen Heimat viel Erfolg gehabt. Angenehm frischer, unkomplizierter Pop mit bayrischen Texten. Damit füllte sie erst Clubs, später Hallen. Spielte mit Konstantin Wecker oder als Support der Eagles. Man schätzt die ehrliche, bodenständige Art der jungen Traunsteinerin. Und doch muss es in ihr gebrodelt haben. Heimat ja, aber bitte keine Ketten. Und so ist sie für "Holodeck" nach Los Angeles gezogen, hat sich das Label "Mundartpop" vom Gesicht gerissen und mit neuen Musiken einen Neuanfang gewagt. Mit einer Hintertür: das Album gibt es gleichzeitig in englischer und bayrischer Sprache. Sie war, trotz oder gerade als Familienmensch schon immer ein Freigeist mit Ausbruchsgedanken. Das hört man ihrer Musik jetzt umso stärker an. Damit wird sie neue Hörer gewinnen. Der aufgeschlossene Teil ihrer Fans in der bayrischen Heimat wird ihr das gönnen! (hp)

Berlage Saxophone Quartet & Vineta Sareika : "In Search of Freedom", mit Werken von Eisler, Weill, Pärt, Schulhoff, Shostakovich

Label: Musikproduktion Dabringhaus und Grimm

CD-Bestellnummer: MDG 9031999-6 Bildrechte: MDG Original-Kompositionen für Saxophon-Quartett sind rar! Ein Grund mehr für das 2008 in Amsterdam gegründete, notorisch-neugierige Berlage Saxophone Quartet Werke von Kurt Weill, Hanns Eisler, Erwin Schulhoff, Dmitri Schostakowitsch und Arvo Pärt zu arrangieren. So brillant, wie das die jungen Niederländer technisch und stilistisch spielen, ist "In Search of Freedom" als gelungene Adaption bekannter Werke für eine selten zu hörende Besetzung nur zu empfehlen! (bv)

Amsterdam Baroquz Orchestra mit Tini Mathot/Fortepiano und Ton Koopman, mit Werken von Leopold Mozart und W. A. Mozart

Label: Challenge Classics

CD-Bestellnummer: CC 72266 Bildrechte: Challenge Classics Sie trennte nur eine Generation, künstlerisch gesehen jedoch Welten: Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart! Allerdings hatte Leopold bereits zu Lebzeiten realisiert, dass er im Gegensatz zu seinem Sohn als Komponist kein Genie war. Wohl auch deshalb investierte er viel Zeit und Kraft in die Entwicklung des musikalischen "Wunder-Kindes" Wolfgang. Das Amsterdam Baroquz Orchestra mit Tini Mathot/Fortepiano und Ton Koopman stellt einigen Frühwerken des Sohnes Kompositionen des Vaters gegenüber – spielfreudig und stimmungsvoll geriet die Aufnahme, wobei einmal mehr nachvollziehbar wird, was die beiden eint und was sie trennt. (bv)

Hanna-Elisabeth Müller & Juliane Ruf: "Traumgekrönt", mit Werken von Richard Strauss, Alban Berg und Arnold Schönberg

Label: Belvedere

CD-Bestellnummer: 08034 Bildrechte: Belvedere Mit 32 beinah schon alles geschafft?! Hanna-Elisabeth Müller ist ein Shooting-Star in der Szene: Die Sopranistin war 2010/11 als Eurydike bzw. Pamina in Rheinsberg und am Theater Gera zu erleben, marschierte von dort aus durch (u. a. mit Zwischenstation an der Semperoper) an die Münchner Staatsoper, seit 2016 arbeitet sie freischaffend. Und zwar nicht irgendwo, sondern in Salzburg, Zürich, New York und an der Mailänder Scala. Jetzt hat Müller ihre erste CD mit Liedern von Richard Strauss, Alban Berg und Arnold Schönberg herausgebracht, denn ihre sängerischen Grundlagen habe sie über das Lied erworben, sagt sie und überzeugt durch Natürlichkeit sowie durch ihren außergewöhnlich-schönen, lyrischen Sopran, den sie ebenso außergewöhnlich-überzeugend in den Dienst der Lied-Interpretation zu stellen vermag. (bv)