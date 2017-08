Prag - "Es war nicht so gemeint"

Spätestens bei ihrem dritten Album ist klar: Tom Krimi und Erik Lautenschläger haben eine Schwäche für Schauspielerinnen. Los ging's mit der Band im Jahre 2012, als sich Lautenschläger und Krimi zusammen taten, um keine Popmusik zu machen. Üppig arrangierte, melancholische Lieder, die sehr an die Siebziger erinnern, waren auf dem Debut "Premiere" zu finden.

Label: tonpool Medien GmbH Bildrechte: Music Matters Auch mit drauf: Nora Tschirner - damals festes Bandmitglied - und das Tschechische Filmorchester Prag. Die Orchesterarrangements sind nun auch auf dem dritten Album geblieben, nur Nora ist weg. Die mitunter etwas naiv wirkenden Texte, die traumhaften Arrangements und die etwas zeitversetzte Verschrobenheit: Auf all diese Markenzeichen von Prag ist auch auf "Es war nicht so gemeint" Verlass.



Nach der Trennung von Tschirner aber ein Album "Es war nicht so gemeint" zu nennen, riecht nach Bedauern. Dennoch: Gastsängerin und Schauspielerin Josephin Busch (Der Turm) macht eine gute Figur auf dieser Platte. Vielleicht bleibt sie ja an der Seite der zwei Stilberliner. Sie selbst sagen dazu, was in Zukunft noch sein kann. Man soll nie "nie" sagen. Nur bislang scheint die Trauer um Noras Weggang noch tief zu sitzen. (jh)

Jaimi Faulkner - "Back Road"

Sein Gesamtwerk ruht auf den starken Säulen des Blues, der Americana und des Folk. Kein Wunder, sein musikalisches Schlüsselerlebnis fand, wie bei so vielen, beim Stöbern in Papas Plattensammlung statt: Money for Nothing, Chicks for Free. Die Dire Straights hatten es Jaimi Faulkner angetan. Angeblich wegen des tollen Gitarrenriffs. Dem gebürtigen Australier wird aber sicher auch der Text nicht entgangen sein.

Label: Make My Day Records Bildrechte: Make My Day Records Jaimi Faulkner hatte dann mit seinem Debüt 2004 schon beachtlichen Erfolg in seiner Heimat erreicht. Trotzdem ließ ihn der Kontinent seiner Rucksackreisen nicht los. Seit 2010 ist er zumindest Teileuropäer. Er hat sich in Berlin niedergelassen, wo er eben das Publikum am besten fand, wie er sagt. Einer, der dem Publikum hinterher reist? Verkehrte Welt. Sonst reist das Publikum seinen Künstlern hinterher. Aber in diesem Falle hat es sich gelohnt.



Faulkners viertes Album bildet eine weitere Variation seines Könnens: Eine durchdringende Tenorstimme, die in Rockriffs und Swampblues verpackt, ungemein hinzu gewinnt. Etwas mehr Experimentierfreude wäre auf "Back Road" durchaus willkommen gewesen. Aber auch mit diesen satten Bluesriffs, wird er sich weiter in die Herzen seines deutschen Publikums spielen. (jh)

Trio.Diktion - "Serenade"

Auch wenn das Wort "Trio" im Namen vorkommt, es handelt sich hier um vier Musiker, die sich an der Leipziger Musikhochschule kennen gelernt haben und von dort aus schon erfolgreiche Wege hinter sich bringen konnten. Pianist Philip Frischkorn ist unter anderem beim "Eva Klesse Quartett" mit im Boot. 2015 bekam die Formation den Jazz-Echo.

Die Posaunistin Antonia Hausmann ist mit Clueso auf der Bühne zu sehen und spielt auch in der Spielvereinigung "Süd" aus Leipzig. Der Kontrabassist Jakob Pretzl bringt klassische Züge mit in die Combo. Er spielt aushilfsweise bei Kammer- und Sinfonieorchestern, sowie an der Oper Halle. Und der Saxophonist Matti Oehl kommt aus der Schmiede von Professor Michael Wollny und Johannes Enders und steht mit seinem Quartett "Ornament" auf eigenen Füßen.

Auf "Serenade" versammeln sich diese vier nun, um transparenten und vielseitigen Modern Jazz zu spielen. Inspiriert, seien sie von Kammermusik, Lied und Broadway. Broadway ist beim besten Willen nicht zu hören, aber das tut dem Album gut. "Serenade" lebt von unprätentiösem Spiel, einer Spannweite von Intimität bis hin zu einer Ahnung von Orchester und sehr gelungenem Stückaufbau. Auch gewollt Windschiefes findet auf diesem Album Platz (Song: Falkenhain) und sorgt für eine angenehme Prise Humor. (jh)

Howard Shelley - "The Romantic Piano Concerto: Cipriani Potter - Klavierkonzerte Nr. 2 & 4"

Der britische Pianist Howard Shelley ist - zum Glück - ein notorisch neugieriger Künstler. Nun hat Shelley die Klaviermusik eines Landsmannes wiederentdeckt und für das Label "hyperion" eingespielt. Zwei Klavierkonzerte und einen Variationszyklus des Briten Philip Cipriani Hambly Potter - sie sind es Wert gehört zu werden.

Der 1792 in London geborene Potter war ein großer Beethoven, Mozart und Rossini-Verehrer, der sich in Wien sowie in den italienischen Musikzentren der Zeit den letzten Schliff holte, was man seinen Kompositionen durchaus auch anhört. Während er sich formal noch deutlich an der Klassik orientierte (dreiteilige Satzform), verweisen seine Melodien schon deutlich auf die Frühromantik: So träumerisch-verhangen, so empfindsam und zugleich virtuos kommen seine Klavierwerke daher, die der Komponist damals eigenhändig dem Londoner Publikum präsentierte! (bv)

Michael Volle - "Wagner"

Auf dem Album-Cover betrachtet Bariton Michael Volle eine Wagner-Büste: Forschend? Wissend? Kritisch? Bewundernd? Wir wissen es nicht, denn die Gesichter sind nur im Profil zu sehen. Dass Volle jedoch so unterschiedliche Partien wie den Amfortas, Holländer, Wolfram, Wotan und Hans Sachs aufgenommen hat, spricht für seine grosse Wagner Leiden- und Kennerschaft!

Und Michael Volle kann das geforderte Spektrum stimmlich auch bewältigen, er hat die baritonale Höhe und die Bass-Tiefe, vor allem aber die Kraft, das Heldische in seiner ausgezeichnet fokussierten Stimme. Zudem ist der gebürtige Schwabe einer der wenigen Wagner-Interpreten, bei denen man absolut jedes Wort versteht - da kommen ihm seine Erfahrungen als Lied- und Oratoriensänger auch und gerade bei Wagner hörbar zugute! (bv)

Swiss Piano Trio - "Beethoven: Complete Works for Piano Trio Vol. IV"

Seit 2015 widmet sich das Schweizer Klaviertrio der Einspielung sämtlicher Werke für Klavier-Trio von Ludwig van Beethoven. Nun liegt Volume 4 vor und lässt keine Wünsche offen. Angela Golubeva - Violine, Sasha Neustroev - Violoncello und Martin Lucas Staub - Klavier musizieren mit einer solchen Intensität, dass sich die Energie sofort auf den Hörer überträgt. Wie die MusikerInnen den eigenständigen Stimmen ihre solistische Präsenz zugestehen, sie zugleich zu einer Einheit verschmelzen, indem sie aufeinander hören und reagieren, ist faszinierend, da aus dem musikantischen Impuls heraus generiert.

Das Schweizer Klaviertrio strukturiert und akzentuiert ebenso präzise, wie es klanglich ausbalanciert, wobei man sich gelegentlich die Freiheit nimmt, kleine agogische Verschiebungen einzubauen. Genau das macht diese Aufnahme auch so intensiv und lebendig! (bv)