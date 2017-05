Emily Barker: "Sweet Kind of Blue"

Label: Everyone Sang Linn Records

Emily Barker, ein wunderbarer Songbird aus Australien: Mit einer ganz eigenen, geschwungenen Interpretation von Folk-Music. In Englands Musikszene wurde sie mit offenen Armen empfangen, und seit sie den Titelsong für die Krimiserie "Wallander" mit Kenneth Branagh gesungen hatte, war sie landesweit in jedermanns Ohren. Sehr eigen, sehr künstlerisch war ihr Beitrag zum British Folk. "Sweet Kind of Blue" ist eine überraschende Wende. Emily Barker hat die zehn Lieder in Memphis aufgenommen, in den legendären Sam Phillips Aufnahmestudios. Da, wo Elvis seine ersten Songs einspielte, will nun auch die Australierin ganz nahe an der Quelle des amerikanischen Rock'n' Roll Mythos neue und alte Inspirationen schöpfen.

Emily Barker – Sweet Kind of Blue Bildrechte: Everyone Sang Mit dem Grammy preisgekröntem Produzenten Matt Ross Spang hat Barker ein Album voller Blues- und Soul-Songs aufgenommen. Mit einem Southern Soul Groove beginnt das Album mit dem Titelsong. Danach wird es melancholisch-romantisch, "Sister Goodbye", Barker erinnert an die Rock 'n' Roll-Pionierin Sister Rossetta Tharpe, musikalisch aber weit entfernt vom Original. Und dann nimmt Barker wieder Fahrt auf mit "Sunshine", einer Country-Soul Ballade. Zum Ende kommt mit "More!" noch eine jazzige Swing-Variation dazu. Emily Barker spielt die Facetten einmal durch. Und mit "No 5 Hurricane", einer verträumten Country-Ballade mit schmachtvollen Melodiebögen und wunderbarem zweistimmigen Gesang, verschmilzt sie ihre eigene musikalische Herkunft mit den amerikanischen Vorgaben am überzeugendsten. Da bleibt trotzdem ein Gefühl, dass dieses Album für die Folk-Bardin auf ihrem Pfad der Erkenntnis mehr Wissens- und Hörenswertes für sie selbst vermittelt, als für uns. (jp)

Pokey La Farge: "Manic Revelations"

Label: Concord

Noch einmal Rock 'n' Roll. Und Rockabilly. Und ein Trip Down Memory Lane bis zurück zu Zeiten der Petticoats und der gegeelten, zurückgekämmten Haartollen. Pokey La Farge kommt aus Illinois, wurde mit der Musik des Südens groß. Roots und Rock 'n' Roll kamen von Anfang in seiner Band, "South City Three" zusammen. Mit allen Facetten wie Country Swing, Blues und sogar Ragtime. Auf "Manic Revelations" lebt er diesen alten American Dream in vollen Zügen aus. Mit twanging Gitarrenläufen, mit dem Schmalz in der Stimme. Aber auch mit vielen Kanten und dem Zugriff auf die Gegenwart in Songs wie "Riot in the Streets". Schon mit dem Albumtitel, mit seinen "manischen Offenbarungen", tritt La Farge selbstbewusst auf. Als Rockabilly-Musiker, der aber sich nicht mit der Retro-Schiene begnügen will.

Pokey La Farge – Manic Revelations Bildrechte: ROUNDER Es geht um den Aufruhr in den Straßen, und in Songs wie "I will never change" um das Leben in den USA heute. La Farge und seine Musiker – die ihr Metier bis zur letzten Blue Note genau kennen, leben, atmen – können in "Mother Nature" richtig schmutzig und funky klingen. Mehrfach erinnern sie an die Retro-Rockabillys von den Stray Cats, aber bei Pokey La Farge sucht das immer eine Anbindung an heute, in Texten wie Klangbild. La Farge ist eben nicht nur eine Gestalt aus der Vergangenheit, sondern auch ein Singer Songwriter von heute. Die Inszenierung der Rock 'n' Roll-Fifties gelingt. Auch, weil bei jedem Hören neue Bilder entstehen, andere Kniffe und Tricks zu Gehör kommen, mit denen uns Pokey La Farge entführt. Van Morrison würde dieses Album auch gefallen. (jp)

Como Mamas: "Move Upstairs"

Label: Daptone

Und noch einmal zurück in den Süden der USA: nach Mississippi. Gospel. Church Music. Die drei Como Mamas singen ihn, leben ihn, verkörpern die Lieder für den Höchsten da oben, und das Jammertal da unten. Auf ihrem Debutalbum wurden die drei Mamas – Ester Mae Smith, Angela Taylor und Della Daniels, nur von drei Instrumenten begleitet: : ihren Stimmen. Rauh, sanft, intensiv, harmonisch. Die Comos lassen den Süden der USA, seine Höhen, seine Tiefen, durch ihre Kehlen rauschen. Nach ihrem Auftritt im Apollo Theatre in Harlem vor drei Jahren gingen die führenden Köpfe des New Yorker Daptone Labels direkt mit den drei Ladies ins Studio. Was dabei herausgekommen ist, verbindet nun den Sound des Südens mit dem maßgeblichen Interpreten des authentischen Soulsounds. Comos und Daptone – das ist so schwergewichtig wie diese drei Sängerinnen selbst.

The Como Mamas – Move Upstairs Bildrechte: Daptone Records Die Daptone Musiker legen Gitarrenriffs und Bläsersätze unter die Songs für den "Almighty", die Verbundenheit mit ihrem Gott ist in jeder Note zu spüren. Und bekommt eine neue Danksagung in überraschender Variante, "Er hätte mich heute morgen nicht mehr wecken und ins Leben zurückrufen müssen, aber genau das hat er getan und dafür bin ich ihm einfach nur dankbar", singen die Como Mamas in "I Can't Thank Him Enough". Auf "99 and a Half Won't Do" singen sie zur Hälfte a capella, wir sind unmittelbar und nah an den Emotionen, um die es hier geht. Und dann rollt der Groove der Daptone Musiker wieder, und legt sich auch unter diesen Song. Die Como Mamas sind eine weitere Geschichte aus Gospel und Soul, der späten Anerkennung, genau wie Sharon Jones und die anderen, die jahrelang tingelten, bis ihre Größe erkannt wurde. Und man möchte dem Zentrum in allen Liedern der Como Mamas zurufen: Danke, dass Du diese unglaublichen Talente wenn auch spät in ihrem Leben noch ins Rampenlicht geschoben hast. Mamas at their best. (jp)

Estonian National Symphony Orchestra: "Strauss in St. Petersburg"

Label: Chandos

Strauss in St. Petersburg – Estonian National Symphony Orchestra – Neeme Järvi Bildrechte: Chandos Records Um die Mitte des 19. Jahrhunderts war er der berühmteste und wohl produktivste Tanzmusik-Komponist seiner Zeit: Johann Strauss (Sohn)! Auf Grund dieser Popularität wurde Strauss mehrfach nach Pawlowsk bei St. Petersburg eingeladen, denn dort – in der klassizistisch-reizvollen Sommerresidenz des russischen Hofes – wollte man auch im Sommer gut unterhalten sein. Und so komponierte Johann Strauss Märsche, Polkas, Walzer, Quadrillen – wie etwa die "Newa-Polka", einen "Russischen Marsch" und den "Großfürstin Alexandra-Walzer", oder er verwertete bereits bestehende Kompositionen wie zum Beispiel die Polka "Vergnügungszug", die er den Vereinen der Wiener Industriellen Gesellschaften widmete. Das Estnische Nationale Symphonieorchester unter der Leitung von Neeme Järvi spielt Musik hörbar mit Lust und Verve. (bv)

Kammerorchester Basel: "Sinfonia Concertante"

Label: Sony

Sinfonia Concertante – Kammerorchester Basel Bildrechte: Sony Classical Als Gattung bewegt sich die "Sinfonia Concertante" zwischen den Stühlen: Angesiedelt zwischen Sinfonie und Solokonzert wurde sie zumeist für zwei bis neun Soloinstrumente und Orchester komponiert. Der Bedarf nach dieser Art von Musik entstand Ende des 18. Jahrhunderts, als sich der Konzertbetrieb zunehmend aus dem höfischen Ambiente löste und man in London und Paris erste Konzerte gegen Bezahlung besuchen konnte. Das Kammerorchester Basel hat auf seiner CD "Sinfonia Concertante" in gewohnter Qualität Werke von Ignaz Holzbauer, Ignaz Joseph Pleyel und Wolfgang Amadeus Mozart (in der Rekonstruktion von Robert D. Levin) eingespielt – ein Hörgenuss der musikalisch intimeren Art. (bv)

Camille Saint-Saens: "Proserpine"

Label: Palazetto Bru Zane

Camille Saint-Saens – Proserpine Bildrechte: Ediciones Singulares Ihn kennt man vor allem als Komponist des "Karneval der Tiere" oder von "Samson et Dalila“. Nun liegt eine weitere Oper von Camille Saint-Saens auf CD vor: das lyrische Drama "Proserpine". In gewisser Weise teilt Proserpine das Schicksal von Verdis "Traviata" – auch sie ist eine Kurtisane, auch sie liebt wahrhaftig und wird daran scheitern. Wie – das ist bemerkenswert, denn Saint-Saens hat in knappen 95 Minuten verdichtet, was große Oper braucht: den dramatischen Ur-Konflikt einer Dreiecks-Beziehung, große Gefühle, tiefe Leidenschaft bis hin zum Suizid der Titelheldin – musikalisch grundiert durch Saint-Saens' Liebe zu Wagners Leitmotivik! Eine ebenso hörens-, wie lesenswerte editorische Rarität aus dem Hause Palazetto Bru Zane. (bv)