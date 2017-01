"Brell steht ein Platz neben Dota, Cohen und Clueso zu"

Marcel Brell: "Sprechendes Tier"

Marcel Brell, 1982-er Jahrgang, hat in Münster Musik studiert, um im achten Semester alle Zelte abzubrechen und nach Berlin zu gehen. Dabei heraus kamen Zeilen wie diese: "Kleinstadtkrise, große Klappe. Ziel aus Rigips. Plan aus Pappe. 50 Euro für Benzin. Harte Landung in Berlin."



Mag eine gewagte Entscheidung gewesen sein, die Kleinstadt zu verlassen, aber offenbar die einzig sinnvolle. Denn was Brell mitgenommen hat, waren seine Wortgewandtheit und seine direkten Aussagen. Er ziseliert sein Leben, Beziehungen und das alltägliche Gehangel von Ast zu Ast wie ein Meister. Und da darf erleichtert aufgeatmet werden, dass sich sein Talent bezahlt macht. Als Support für Suzanne Vega, a-ha und Dota Kehr war er schon auf ausgedehnten Touren. Besonders schön ist die Zusammenarbeit mit Alin Cohen, die mit ihm den Song "Wo die Liebe hinfällt" singt und das an Brell hervorhebt, was er besonders gut kann: Intimität herstellen. Daher sind die klein arrangierten Stücke auf "Sprechendes Tier" besonders kraftvoll. Eher noch mit dem Vorgängeralbum "Alles gut, solang man tut", trotzdem auch mit seiner zweiten Platte "Sprechendes Tier" steht ihm ein Platz neben Dota, Cohen und Clueso zu.



"Marion Rampal ist das französische Pendant zu Melody Gardot"

Marion Rampal: "Main Blue"

Ein Fender Rhodes, das wie aus einer Gospelmesse geklaut klingt, eine Soulstimme, die stilsicher weiß, was Blues und Soul heißen und eine musikalische Sprache, die der einer Melody Gardot oder einer Patty Smith in nichts nachsteht - und dann dieser französische Akzent. Marion Rampal ist der Beweis dafür, dass Musik nichtmehr Ausdruck eines genetischen Stammbaumes sein muss.



Um die Sache allerdings zu relativieren: Die Songs auf "Main Blue" sind auf einer Südstaatenreise geschrieben worden - und zwischen Mangrovenbäumen und Gospelkirchen hat Marion Rampal so einige Register gezogen: Von der Marching Band ("The Perfect Husband") über afroamerikanische Widerstandsmusik ("Let The Wind Blow") bis hin zu einem klaren Anstrich der Doors ("Savage") scheint ihr die afro-amerikanische Musik in den Adern zu stecken.



Ihre Band trägt dabei ihre Songs ideal: Anne Paceo, Gewinnerin des "JazzVictories' Artist of The Year 2016" und Pierre-Francois Blanchard am Fender Rhodes. Das französische Pendant zu Melody Gardot.

"Ein rundum gelungener Sound – demnächst hoffentlich mit mehr Tempo"

Edward Maclean: "Me & You"

Schon als Sideman fiel er auf den Konzerten der Söhne Mannheimer Söhne auf. Der grandiose, geheimnisvolle Bassist in der Ecke, vom dem man mehr vermutete. Edward Maclean hat zwei Leben, so könnte man sagen: Nicht nur die Söhne Mannheims hüten ihn, wie ein rohes Ei. Auch bei Peter Fox, Seed, Dendemann, Patrice und Aloe Blacc ist er als Sideman zu hören. Und eigentlich reicht das für ein gutes Einkommen. Aber 2012 holte ihn die Inspiration ins Studio mit seinem eigenen Quintett.



Das erste Album von Edward Macleans mit dem Titel "Adoqué´" fand große Resonanz bei den Jazzrezensenten. Er steht für lyrischen Groove und eine sehr ausgeruhte Haltung beim Komponieren. Im Folgealbum hat er die ursprüngliche Besetzung leicht abgewandelt: Schlagzeug und Perkussion kommen immer noch aus den Händen von Tobias Backhaus, auch Christian Kögel (Gitarre) ist noch dabei. Dem neuen Album gibt nun allerdings vor allem Matti Klein eine neue Linie. Der Keyboarder war unter anderem Musical Director von Ed Motta und spielt hier Fender Rhodes und Wurlitzer. Ein rundum gelungener Sound auf "Me & You" macht Vorfreude auf Macleans nächstes Album, hoffentlich dann bald mit mehr Tempo.



"Eine antike Tragödie in gelungene Klaviermelodien umgesetzt"

Gilead Mishory: "To Aeneas. Clementi – Mishory – Tartini"

Ein antiker Mythos steht im Mittelpunkt dieser CD: Die auch von Vergil aufgegriffene Sage um den Trojaner Aeneas, den Sohn der Göttin Venus, der vor den griechischen Eroberern seiner Stadt geflohen und am Ende einer langen Irrfahrt über das Mittelmeer schließlich zum Urahn der Gründer Roms geworden sei. Unterwegs habe ihn ein Sturm an die Nordküste Afrikas ins heutige Tunesien verschlagen – wo eine stürmische Liebe entbrannt sei zwischen Aeneas und der karthagischen Königin Dido. Aeneas habe sich aber losreißen müssen – auf Geheiß der Götter. Die verlassene Dido habe ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt – und die spätere Feindschaft zwischen Rom und Karthago sei damit programmiert gewesen.



Mit diesem Mythos befassen sich die drei Werke auf dieser CD. Guiseppe Tartini widmete seine Violinsonate "Didone abbandonata" der verlassenen Königin; Muzio Clementi tat dasselbe mit der letzten seiner 60 Klaviersonaten. Und der in Freiburg im Breisgau ansässige Pianist und Komponist Gilead Mishory hat nun erstmals seine fünfsätzige Klavierkomposition "An Aeneas" aufgenommen.



Die Tragödie sei eine zweiseitige gewesen, erklärt Mishory: Aeneas habe sich dem Auftrag der Götter fügen und sich gegen sein Herz entscheiden müssen. Mishory greift also ein zeitloses Thema auf; und es gelingt ihm in der Tat, das Ausweglose, mal Wütende, mal Verzweifelte der Situation einzufangen, in der sich Dido und Aeneas befinden. Klanglich lotet er die ganze emotionale Bandbreite aus, baut auch leise Passagen in sein Psychogramm ein: Didos Selbstmord aus Resignation und Zorn gerät geradezu zu einem akustischen Film. Bewusst bezieht sich Mishory dabei auf die Spannweite, die auch in Clementis Sonate auftaucht: zwischen lamentando und furioso.



Einen weiteren Bogen schlägt der Pianist zwischen einem Satz seiner Komposition und der Tartini-Sonate, die er 2011 für Soloklavier bearbeitet hat: "Vater. Die Berührung" erzählt, wie Aeneas seinen gelähmten Vater aus dem untergehenden Troja rettete, indem er ihn auf den Schultern zum rettenden Schiff trug – und sich damit zugleich der Pflicht zum Gehorsam gegenüber den Göttern unterzog. Gilead Mishory widmet diese Bearbeitung der Tartini-Sonate seinem Vater Shimon, der in Israel ein bedeutender Geiger war – eine autobiographische Note dieser CD.



Rund um Mishorys Komposition gruppieren sich damit zwei Werke des ausgehenden Barock und der späten Klassik, die Mishory gelungen interpretiert: er zeigt die Dynamik der Clementi-Sonate (mochte Mozart an Clementis Sonaten kein gutes Haar lassen – selbst Beethoven hat sie geschätzt); seine Tartini-Bearbeitung weckt auch im Anschlag Erinnerungen an die Sonaten Domenico Scarlattis.

"Eine leichtfüßige und elegante Aufnahme"

Philippe Bernold & Emmanuel Ceysson & Orchestre de Chambre de Paris: "Mozart. Flute & Harp Concerto"

Wohl an keinem passenderen Ort hätte diese CD aufgenommen werden können als in Paris – denn es war die aktuelle Pariser Mode, die Wolfgang Amadeus Mozart zur bekanntesten der hier versammelten Komposition inspirierte: 1778 machte Mozart auf einer Konzertreise Station in der französischen Metropole und erlebte dort die „Sinfonia concertante – ein konzertähnliches Orchesterstück, bei dem mehrere Solisten in Aktion traten. Der 22-Jährige griff den Trend auf und schrieb sein Konzert für Flöte, Harfe und Orchester C-Dur KV 299.



An dessen Seite steht auf dieser CD das G-Dur-Flötenkonzert KV 313, von dem gemunkelt wurde, Mozart habe es mehr oder weniger lustlos zu Papier gebracht – schon der Musikwissenschaftler Alfred Einstein widersprach vor Jahrzehnten diesem Vorurteil. Auch hier griff Mozart französische Einflüsse auf und gestaltete ein adäquates Werk für ein Soloinstrument, das zu dieser Zeit gewaltig im Kommen war – im langsamen Satz griff er bereits in die Romantik voraus.



Die Solisten zeigen sich in dieser Aufnahme beseelt und adäquat energiegeladen. Das Orchestre de Chambre de Paris setzt einen transparenten Streicherklang hinzu, der auch die Details der Werke hörbar werden lässt. Und das, obwohl die Interpretation keinesfalls in behäbigem Tempo gehalten ist. Eine leichtfüßige und elegante Aufnahme.

"Ein Höhrgenuss für Lyrik-Liebhaber und Fans der Vokalmusik"

Eric Schneider: "Schubert. Amarcord"

Bereits auf seiner vorangegangenen CD "Wald.Horn.Lied" hat sich das Leipziger Ensemble Amarcord mit Franz Schubert befasst – seine neueste Platte widmet es nun ausschließlich dem jung verstorbenen Wiener Komponisten. Genauer: seinen Liedkompositionen mehrstimmiger Art. Siebzehn Stücke sind auf der CD vertreten: darunter Lieder, die Schubert sehr wichtig waren – wie das "Ständchen D 920", dessen Abschrift er noch auf dem Sterbebett durchsah und korrigierte. Und auf der anderen Seite Gelegenheitskompositionen wie "Leise, leise lasst uns singen D 635", in der – Biographen zufolge – ein guter Schuss Schubertschen Humors mitschwingt; denn er habe sich kunstvoll über die während eines Liederabends eingenickte Sängerin im Publikum lustig gemacht. Zu hören sind auch Vertonungen von Goethe- und Schiller-Texten, unter anderem aus dem "Elysium" bzw. dem "West-östlichen Diwan".



Eine Melange aus Tiefgang und geistreichem Humor, den Amarcord mit gewohnter Klasse interpretiert. Ohne auch nur einen Moment zu übertreiben, zeigen die Fünf ihre Fähigkeit, den emotionalen Gehalt der Stücke zu treffen – ob sie mit "Sehnsucht" oder "Mondschein" überschrieben sind, oder ob es sich um ein unbeschwertes "Trinklied" handelt. Durch die Bank präsentieren sich die mehrfachen ECHO-Klassik-Preisträger mit ihrem beeindruckend homogenen Ensemblegesang. An einzelnen Stellen rücken die Arrangements – eine originelle Bereicherung – auch die unterschiedlichen Stimmcharaktere der Sänger ins Licht. Neben zahlreichen A-Cappella-Liedern stehen auf der CD auch Lieder mit Klavierbegleitung – für sie hat Amarcord den einfühlsamen Pianisten Eric Schneider gewonnen. Für Fans hochklassiger Vokalmusik ebenso ein Hörgenuss wie für Liebhaber der Lyrik aus dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert.