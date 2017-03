Neue Alben | 27.03.2017

Fink: "Sunday Night Blues Club, Vol. 1"

Label: R'Coup'D, Ninja Tune

Betont schwermütiger Blues von Fink Bildrechte: RCOUP Man sagt: Blues kann man nicht hören, man kann ihn nur fühlen. Fink, der britische Singer-Songwriter, scheint eine Menge davon und vor allem schon eine Weile zu fühlen. Diese acht Songs auf seinem neuen Album sind Blues der reinen und schweren Sorte. Und getreu dem Motto "Wer schnell sein will, muss langsam machen" ist das alles das Ergebnis von zunächst ausgiebiger Recherche und Inspiration und dann konsequenter und zügiger Umsetzung.



Zwei Jahre ist Fink in den Blues seiner Vorbilder getaucht. Dann hat er geschrieben und letztendlich die Songs in wenigen Tagen, zumeist in einem Schuss aufgenommen. Beides hört man den Songs an. Finks Blues ist tief und betont schwermütig. Die Songs nehmen sich Zeit. Der Soundteppich ist bedächtig und fein gewebt. Dennoch hört man stets den Plan dahinter, nichts scheint zufällig oder nutzlos im Kreis drehend. "Man könnte denken, Blues zu schreiben wäre einfach. Ist es aber nicht", hat Fink in einem Interview gesagt. Seine Mühen haben sich gelohnt. (hp)

Conor Oberst: "Salutations"

Label: Nonesuchrecords

Songs mit Melancholie, Zweifel, Sadness - und Optimismus! Bildrechte: NONESUCH Aus dem grüblerischen Ich hinaus ins Freie. Aus der Verzweiflung, den Abgründen einer Seele in die aufgehende Sonne. So in etwa kann man sich das in den letzten Wochen und Monaten beim Amerikaner Conor Oberst vorstellen. Noch im Oktober ließ er sich auf seinem Album "Ruminations" tief in Herz und Seele blicken. Der Blick war klar und unverbaut, saß Oberst doch im Wesentlichen allein am Klavier und sang dabei Songs, die in einer nicht gerade euphorischen Phase seines Lebens entstanden waren. Jetzt, ein knappes halbes Jahr später, gibt es diese zehn Songs nochmal.



Diesmal mit Band. Und es ist erstaunlich und logisch zugleich, was das mit den Songs und ihrem Erfinder macht: Alles klingt plötzlich deutlich optimistischer! Klar schweben nach wie vor Melancholie, Zweifel und ein bisschen Sadness durch diese und sieben komplett neue Lieder. Doch scheint der Schmerz, verteilt auf viele Mitmusiker, auf andere Instrumente, deutlich leichter, normaler und damit erträglicher. Man möchte eigentlich schon nach den ersten Takten den Arm heben, um eine neue Runde Bier zu bestellen. Weil man sich vorstellt, mit Freunden zusammen in einer Bar zu sitzen, denen man gerade das Herz ausgeschüttet hat und die einem daraufhin mit einem lauten Lachen auf die Schulter geklopft haben mit einem Blick, der sagt: Kopf hoch! Wird schon wieder. (hp)

Anna Depenbusch: "Das Alphabet der Anna Depenbusch"

Label: Sony

Der Pop von Anna Depenbusch ist für den Moment gemacht Bildrechte: Columbia Anna Depenbusch muss bei den Arbeiten zu ihrem vierten Album viel Zeit vor dem Spiegel verbracht haben. Mehr "Ich" war selten. "Du" aber auch. Jede Zeile eine Beobachtung, jeder Vers ein Gefühl, viele Songs aus der Beziehungskiste. Das, was sie da ausgräbt, lässt allerdings auf ein beneidenswert sonniges Gemüt schließen. Auch die Musik ist wie ein Frühlingsspaziergang, bei dem Anna mit ihrer Stimme beschwingt vorangeht. Alles ist dezent aber pointiert instrumentiert. Bewusst hell und klar, selbst wenn es mal melancholisch zugeht, wenn Streicher weinen oder Bläser Akzente setzen.



Das ist Pop in seiner reinen Definition: Er ist für den Moment gemacht. Nicht, dass die Songs der Anna Depenbusch grundsätzlich keine Chance hätten zu überdauern, aber dafür sind sie nicht gedacht. Alles ist genau hier und jetzt. Womöglich fühlt auch Frau Depenbusch all das, was sie besingt, in fünf oder zehn Jahren nicht mehr so. Aber eben jetzt. Und jetzt lässt sie uns daran teilhaben. Und das macht Spaß. (hp)

Nordic Suites - Grieg – Bridge – Nielsen – Holst

Ensemble Esperanza

Label: Ars Produktion

Ein Jugendorchester mit hohem Niveau Bildrechte: Ars Produktion Die Debüt-CD des Ensembles Esperanza, das aus Stipendiatinnen und Stipendiaten der Internationalen Musikakademie Liechtenstein besteht, offenbart, auf welch hohem Niveau dieses 2015 gegründete Jugendorchester spielt.



Geleitet wird das Ensemble von der armenisch-französischen Geigerin Chouchane Siranossian, die sich mit großer Stilsicherheit und musikalischer Intuition hier als "prima inter pares" der Streichersuiten von Edvard Grieg, Frank Bridge, Carl Nielsen und Gustav Holst annimmt und die jungen Musiker, die aus ganz Europa projektgebunden zusammenkommen, zu lustvoll-vitalem Musizieren mit viel Sinn für Details in großer klanglicher Ausgewogenheit animiert. (ir)

Hungarian Treasures - Bartok – Dohnanyi – Kodaly

Notos Quartett

Label: RCA Red Seal/Sony Music

Hommage an die ungarische Kammermusik des späten 19. Jahrhunderts Bildrechte: RCA Red Seal - Sony Music Das in Berlin ansässige Notos Quartett präsentiert auf seiner Debüt-CD ungarische Schätze ("Hungarian Treasures"). Dafür haben sich die vier Musikerinnen und Musiker, die seit 2007 als Quartett firmieren und sich bei nationalen und internationalen Wettbewerben viele Preise erspielten, der Klavierquartette von Ernst von Dohnányi und Béla Bartók angenommen.



Beides sind leidenschaftliche, romantische Jugendwerke der miteinander befreundeten Komponisten, die das Notos Quartett hier brillant und mit temperamentvollem Schwung interpretiert – das Bartók-Quartett als Ersteinspielung, denn das Werk galt lange als verschollen und wurde nur von Bartók selbst und ein zweites Mal 1964 in Ungarn zur Aufführung gebracht. Ergänzend, gewissermaßen als Ruhepol auf dieser CD: das Intermezzo für Streichtrio von Zoltán Kodály. Eine wunderbare Hommage an die ungarische Kammermusik des ausgehenden 19. Jahrhunderts! (ir)

The Romantic Piano Concerto – 70

Beach Piano Concerto op. 45

Chaminade Concertstück in C sharp minor op. 40

Howell Piano Concerto in D minor

Danny Driver, Klavier

BBC Scottish Symphony Orchestra, Leitung: Rebecca Miller

Label: Hyperion Records

Aufnahmen von Meisterwerken aus der zweiten Reihe Bildrechte: Hyperion Records Erstmals macht sich das britische Label Hyperion in seiner inzwischen auf Vol.70 (!) angewachsenen Edition romantischer Klavierkonzerte um die Einspielung der Werke von Komponistinnen verdient. Dass die Klavierkonzerte von Dorothy Howell, Amy Beach und Cécile Chaminade weitgehend unbekannt blieben, hat einerseits damit zu tun, dass sie im ausgehenden 19./frühen 20. Jahrhundert mit erheblichen familiären Widerständen gegen ihre musikalischen Karrieren zu kämpfen hatten.



Anderseits haben es viele Werke ihrer männlichen Zeitgenossen gleichfalls nicht in den Kanon der romantischen Klavierkonzerte geschafft. Insofern beweist die verdienstvolle Edition des Labels Hyperion immer wieder aufs Neue, welch immensen Reichtum die Musikgeschichte birgt und dass es lohnt, sich mit dem ein oder anderen Meisterwerk der sogenannten zweiten Reihe zu beschäftigen - nicht nur um das Repertoire für Konzertpianisten und Veranstalter zu erweitern, sondern auch, um dem Publikum neue Horizonte zu erschließen. (ir)