George Thorogood: "Party Of One"

Label: Concord

George Thorogood - Party Of One Bildrechte: CONCORD Seine bekanntesten Hits stammen aus den 70er- bis 90er-Jahren ("Move It On Over", 1978) und mit seiner Band "The Destroyers" veredelte er unter anderem Filme wie "Terminator 2" und die Fernsehserie "Eine schrecklich nette Familie" mit energiestrotzenden Gitarrensounds. Angefangen hat der in Wilmington, Delaware geborene Gitarrist als Straßenmusiker mit Blues-Klassikern. Nach mehr als 40 Jahren erfolgreicher Karriere knüpft George Thorogood mit seinem neuen Album genau dort wieder an und präsentiert im Alleingang aufgenommene Klassiker des traditionellen und modernen Blues von Robert Johnson, Hank Williams und Willie Dixon bis John Lee Hooker, Bob Dylan und den Rolling Stones: Pur, energiegeladen und mit Herzblut. (he)

Manchester Orchestra: "A Black Mile To The Surface"

Label: Caroline

Manchester Orchestra - A Black Mile To The Surface Bildrechte: Caroline Sie haben sich zwar nach der britischen Stadt Manchester benannt, stammen aber ursprünglich aus der Gegend um Atlanta, wo sich die vier Musiker um Sänger und Gitarrist Andy Hull 2004 zu einer Band formierten. Für ihre letzten beiden Album ernteten sie viel Lob für ihren Ideenreichtum und musikalische Raffinessen in den Arrangements. Damit brillieren sie auch wieder auf ihrem neuen Werk "A Black Mile To The Surface". Ausladende melodisch ausgefeilte kleine Meisterwerke versammeln sich auf der CD, deren vier Schöpfer dem Klangspektrum und der Intensität eines Orchesters vor allem durch interessante vokale Polyphonie erstaunlich nahe kommen. (he)

Elvis Presley: "A Boy From Tupelo – The Complete 1953-1955 Recordings"

Label: RCA Records

Elvis Presley - A Boy From Tupelo - The Complete 1953-1955 Recordings Bildrechte: RCA Records Label Am 16. August 1977 starb der King of Rock’n Roll in Memphis. Während seiner kurzen Lebenszeit schuf er nicht nur als erster Musiker die Vorlage für die Synthese von weißen Country und schwarzem Rhythm & Blues, sondern wurde damit auch zum Vorbild und zur Identifikationsfigur für Millionen andere Musiker nach ihm. Bis heute führt Elvis die Liste der 500 erfolgreichsten Künstler ab 1955 an, mit den meisten verkauften Tonträgern und den meisten Auszeichnungen. Einige seiner Songs wurden als historisch bedeutsam in die Grammy Hall Of Fame aufgenommen. Kein Wunder also, dass sein Werk immer wieder gesichtet und neu sortiert, nach neuen, noch nicht veröffentlichten Aufnahmen gefahndet wird. Auf der 3-CD-Deluxe-Box befinden sich nicht nur sämtliche bekannte Sun-Masters und Outtakes, Live-Mitschnitte und von Elvis selbstfinanzierte Acetat-Platten neben einer noch nie veröffentlichten live-Aufnahme, sondern zu erleben ist auch die ergreifend natürliche Ausstrahlung eines musikalischen Genies in seiner Entwicklungsphase. (he)

Lili Kraus Plays Mozart Piano Concertos: The Complete Columbia Recordings 1965 – 1966

Label: Sony Classical

Lili Kraus plays Mozart Piano Concertos - The Complete Columbia Recordings 1965-1966 Bildrechte: Sony Classical Zu den Mentoren und Lehrern der 1903 in Budapest geborenen Pianistin Lili Kraus zählten Zoltan Kodaly, Bela Bartok, Eduard Steuermann und Arthur Schnabel. Ihre frühe Karriere stand insbesondere im Zeichen der Werke der Wiener Klassik. Während des 2. Weltkriegs wurde Kraus von Japanern in Indonesien inhaftiert und hatte drei Jahre lang Lagerarbeit zu verrichten. Ein Klavier stand ihr nicht zur Verfügung. Nach dem Krieg führte sie ihre "zweite" Karriere über Australien, Europa und Südafrika in die USA, wo Kraus 1986 starb. Renommee erwarb die Pianistin wesentlich mit ihren Mozart-Exegesen. Im Gegensatz zu anderen bedeutenden Virtuosen der Zeit setzte Kraus weniger auf kraftvollen Zugriff und Tempi- oder Dynamik-Forcierung, sondern zelebrierte die klanglich-gestische Mitte. Nicht die Ausleuchtung der Extreme, eher Nuancen- und Detailarbeit standen im Zentrum ihrer lichten Pianistik: Beispielhaft nachzuvollziehen anhand der vorliegenden Gesamteinspielung der Mozart-Klavierkonzerte. (mh)

Les Musiciens de Saint-Julien, Francois Lazarevitch: Vivaldi

Label: Alpha Classics, Alpha 281

Vivaldi - Les Musiciens de Saint-Julien, Francois Lazarevitch Bildrechte: Alpha Classics Antonio Vivaldis unter dem Titel "Die Vier Jahreszeiten" versammelten Concerti gehören fraglos zu den populärsten Werken der klassischen Musikgeschichte. Kaum ein anderer Werke-Zyklus wurde zumal vergleichbar häufig – und auf Referenzniveau – eingespielt. Dass folglich jede weitere Aufnahme bei Publikum und Kritik zunächst Irritationen verursacht, ist nachvollziehbar, denn nur wer tatsächlich neue künstlerische Aspekte verhandelt oder unkonventionelle Ansätze präsentiert, ist auf dem deutlich gesättigten Markt willkommen. Dass vor diesem Hintergrund Flötist Francois Lazarevitch und sein Ensemble mit weiteren Lesarten dieser und anderer Vivaldi-Concerti aufwartet, verwundert hingegen kaum, nutzt der Franzose doch seit Jahren jede Möglichkeit, mit seinen Interpretationen ästhetische und klangliche Standards respektive Konventionen zu hinterfragen. So vermag der Virtuose denn auch mit seinen Transkriptionen der "Jahreszeiten" für Flöte und (wahlweise) Musette (Transkriptionen: Nicolas Chedeville) für frischen Wind in der Rezeption der Concerti zu sorgen. Dem entsprechen die schnörkellosen, transparenten, dynamisch weitgefächerten und von forcierten Tempi getragenen Exegesen. (mh)

Alfabeto Falso: I Bassifondi, Simone Vallerotonda

Label: Arcana A 435